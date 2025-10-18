Accueil » Elgato lance la Embrace, une chaise de studio premium pour créateurs et professionnels

Elgato, marque bien connue des streamers et appartenant à Corsair, fait un pas inédit dans l’univers du mobilier ergonomique. Elgato vient d’annoncer la Embrace, sa toute première chaise de studio, conçue spécialement pour les créateurs de contenu, les professionnels et tous ceux qui passent de longues heures devant un bureau.

Avec son design sobre et moderne, cette chaise promet un confort durable sans sacrifier l’esthétique.

Elgato Embrace : Une chaise pensée pour les longues sessions

La Elgato Embrace adopte une structure ergonomique complète avec de multiples ajustements destinés à réduire la fatigue et à améliorer la posture.

Inclinaison à 5 positions : un système d’inclinaison à cinq niveaux avec limiteur d’angle et résistance réglable.

Assise en mousse moulée : dotée d’un bord en cascade pour favoriser la circulation sanguine.

Dossier en maille respirante : flexible et aérée, il maintient une température agréable même lors des longues sessions de travail ou de streaming.

Capacité maximale : 125 kg.

La Embrace s’adresse à ceux qui passent la journée entre montage, tournage et live, en combinant confort et maintien sur la durée.

4D, soutien lombaire et appui-tête ajustable

La chaise intègre des accoudoirs 4D, réglables en hauteur, largeur, profondeur et rotation. Un slider d’assise permet d’ajuster la profondeur selon la longueur des jambes, tandis que le soutien lombaire s’adapte précisément à la courbure du dos. L’appui-tête détachable peut également être ajusté pour offrir un maintien optimal de la nuque à différents angles.

En clair : Elgato mise sur la personnalisation complète pour s’adapter à toutes les morphologies et à tous les styles de travail.

Un design minimaliste, signé Elgato

Contrairement aux fauteuils gaming classiques aux couleurs criardes, la Embrace opte pour une esthétique discrète et élégante. Les lignes sont épurées, le logo Elgato n’apparaît qu’au dos, et la chaise s’intègre aussi bien dans un bureau professionnel que dans un studio de streaming.

Les roulettes auto-freinées assurent une stabilité parfaite à l’arrêt et un mouvement fluide lorsqu’on se déplace.

Montage express et durabilité garantie

Autre atout de taille : le montage ne nécessite que quatre vis et une clé Allen. Elgato promet une installation en quelques minutes à peine, un argument séduisant pour les utilisateurs pressés.

Côté matériaux, la marque met en avant :

une mousse haute densité qui conserve sa forme dans le temps,

un dossier en maille résistante au relâchement,

et des mécanismes de levage et d’inclinaison conçus pour durer plusieurs années.

Le message est clair : la Embrace n’est pas une chaise « éphémère », mais un investissement durable dans le confort.

Prix et disponibilité

La Elgato Embrace sera commercialisée au prix de 499,99 €, avec une sortie prévue pour la période des fêtes de fin d’année. Elle est d’ores et déjà listée sur le site officiel d’Elgato.

Avec la Embrace, Elgato apporte une approche différente — moins gaming, plus studio — destinée à séduire aussi bien les streamers que les professionnels exigeants.