Firefox 149 : Mozilla intègre un VPN gratuit de 50 Go dès le 24 mars

Mozilla prépare l’un des virages les plus visibles de Firefox cette année : un VPN intégré directement au navigateur, déployé avec Firefox 149. L’idée est séduisante — un bouton, aucune extension, et une navigation qui masque votre IP — et elle arrive dès demain.

Mais, comme souvent en matière de sécurité, le détail fait la différence : ce « VPN » n’a pas exactement le même périmètre qu’un service système complet, et son lancement se fera progressivement… et partiellement.

Une intégration native.dans Firefox, pensée « zéro friction »

Mozilla décrit une fonctionnalité qui route le trafic de navigation de Firefox via une infrastructure gérée par Mozilla, afin de masquer l’adresse IP (et donc une partie de la localisation) sans téléchargement supplémentaire.

À ce stade, Mozilla parle d’une fonction bêta/expérimentale : elle sera gratuite, mais réservée à un petit groupe d’utilisateurs sélectionnés aléatoirement, et pour une durée limitée (logique de test à grande échelle).

50 Go par mois… mais seulement dans quatre pays au départ

Côté « générosité », Mozilla frappe fort : un quota gratuit de 50 Go par mois est annoncé pour ce VPN intégré. En revanche, le lancement est géographiquement limité : États-Unis, France, Allemagne, Royaume-Uni pour commencer.

Ce que ce VPN change (et ce qu’il ne change pas)

C’est ici que les attentes doivent être cadrées. L’arrivée du VPN va vous permettre de protéger votre trafic dans Firefox : IP masquée, couche de protection supplémentaire lors de la navigation.

Néanmoins, il ne remplace pas un VPN « système » : le service payant Mozilla VPN, lui, protège l’ensemble de l’appareil (applications, services, etc.). Le « VPN intégré » est un outil centré navigateur, plus simple, plus immédiat — mais moins universel.

Enfin, il y a un plafond : 50 Go, c’est confortable pour beaucoup d’usages Web, moins pour ceux qui téléchargent énormément ou vivent en streaming permanent.

Au passage, plusieurs observateurs soulignent que Mozilla emploie parfois un vocabulaire « VPN » pour une solution qui ressemble, dans l’usage, à une protection IP/routage proxy appliquée au trafic Web — utile, mais à ne pas confondre avec une confidentialité totale sur tout l’appareil.

Un duo avec le Sanitizer API : sécurité « proactive » côté web

Mozilla ne joue pas seulement la carte « VPN ». Dans la même séquence de nouveautés, l’éditeur met aussi en avant le Sanitizer API, un standard Web visant à réduire certaines attaques (notamment liées à l’injection de HTML non fiable) avant qu’elles n’atteignent l’utilisateur. Firefox se positionne comme l’un des premiers navigateurs à le déployer.

Le pari est assez malin : proposer une confidentialité « bonne par défaut », sans demander aux gens de comprendre VPN, DNS, split tunneling et autres joyeusetés. Et en mettant un quota gratuit, Mozilla prend aussi un contre-pied frontal au cliché des VPN gratuits « douteux » — tout en gardant une porte d’entrée vers une offre payante plus complète.

Reste la question décisive : la confiance et la transparence. À mesure que ce VPN intégré se généralise (si Mozilla le généralise), les utilisateurs voudront des réponses simples : quelles données techniques sont collectées, combien de temps, et pour quoi faire. Mozilla commence déjà à cadrer l’expérience comme un test limité — ce qui laisse entendre que la forme finale pourrait évoluer rapidement.