Huawei Mate 80 : Kirin 9030 plus rapide, design titane et capteur SmartSens

Huawei continue sa remontée technologique après les restrictions américaines qui l’ont privé de son fournisseur historique TSMC. Contraint de se tourner vers le fondeur chinois SMIC, le constructeur a tout de même réussi à équiper ses derniers smartphones haut de gamme — comme la série Pura 80 — de puces maison Kirin.

En 2025, Huawei compte bien passer à la vitesse supérieure avec la future série Mate 80, qui devrait introduire le nouveau Kirin 9030.

Huawei Mate 80 : +20 % de performances avec le Kirin 9030

Selon le leaker bien connu Digital Chat Station, le Kirin 9030 offrirait une hausse de performances d’environ 20 % par rapport à l’actuel Kirin 9020. Une amélioration qui pourrait repositionner Huawei face aux géants Qualcomm, MediaTek ou encore Apple dans le segment premium.

La série Mate 80 (y compris le modèle ultra-premium Mate 80 RS Ultimate Edition) devrait être la première à embarquer cette nouvelle puce.

Malgré les premières rumeurs évoquant une gravure en 5 nm, SMIC ne dispose pas encore des équipements nécessaires aux procédés les plus avancés. Pour contourner cette limite, le fondeur utiliserait une technique de multi-patterning.

Ce procédé consiste à graver plusieurs fois la même plaquette de silicium avec des masques différents, afin d’atteindre une densité de transistors plus élevée. Résultat : une architecture plus performante sans changement radical de nœud de gravure.

Refroidissement actif et design haut de gamme

Huawei envisagerait d’intégrer un mini ventilateur de refroidissement dans les Mate 80, tout en conservant la certification étanche de la gamme. Le Mate 80 RS Ultimate Edition irait encore plus loin avec un châssis en titane pour plus de résistance et un écran OLED double couche pour améliorer luminosité et durabilité.

La partie photo bénéficierait d’un nouveau capteur SmartSens, développé pour offrir de meilleures performances en basse lumière et un traitement d’image plus rapide. Ce capteur pourrait être accompagné d’algorithmes IA optimisés pour exploiter toute la puissance du Kirin 9030.

Ce que cela signifie pour Huawei

Avec le Kirin 9030, Huawei montre que, malgré les sanctions américaines, l’entreprise est capable d’innover en matière de puces et de design. Même si la gravure reste moins avancée que celle de Qualcomm ou Apple, les optimisations maison et le travail conjoint avec SMIC pourraient permettre à Huawei de réduire l’écart avec les leaders du marché.