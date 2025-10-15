Accueil » Spotify déploie les comptes gérés pour enfants sur les abonnements Premium Famille

Spotify veut aider les parents à mieux contrôler ce que leurs enfants écoutent. Après plusieurs mois de tests, la plateforme annonce le lancement officiel des « Comptes gérés » pour les utilisateurs du forfait Premium Famille, dans plusieurs pays dont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l’Australie, l’Allemagne, la France et les Pays-Bas.

Ces comptes gérés permettent aux parents de créer une expérience musicale indépendante et adaptée aux enfants de moins de 13 ans, directement dans l’application principale de Spotify — et non via Spotify Kids.

Les parents peuvent :

Filtrer les contenus explicites,

Bloquer certains artistes ou morceaux,

Masquer les vidéos accompagnant les chansons,

Et désactiver toutes les fonctionnalités interactives, comme la messagerie entre utilisateurs.

En clair, il s’agit d’une version « musique uniquement » du service, plus sûre, plus contrôlée et sans influence sociale.

Spotify: Des recommandations personnalisées pour les enfants

Chaque compte géré fonctionne de manière totalement indépendante du profil principal. Les enfants peuvent ainsi :

Créer leurs propres playlists,

Ajouter des morceaux en favoris,

Et bénéficier de recommandations musicales personnalisées, basées uniquement sur leurs écoutes.

L’intérêt est double :

Les enfants profitent d’une expérience adaptée à leurs goûts,

Les parents ne voient plus leurs algorithmes « pollués » par des titres qu’ils n’écoutent pas.

Fini le « Découvrir chaque semaine » envahi par des comptines ou du K-pop à cause d’une session familiale.

Inclus dans le forfait Spotify Premium Famille

Les comptes gérés sont disponibles exclusivement pour les abonnés Premium Famille, l’abonnement à 21,24 €/mois (ou équivalent local).

Ce plan comprend jusqu’à six comptes Premium individuels pour les membres d’un même foyer.

Pour créer un compte géré, il suffit de :

Se rendre sur la page du compte Spotify, Cliquer sur « Ajouter un membre », Puis sélectionner « Ajouter un auditeur âgé de moins de 13 ans (ou équivalent local) ».

L’enfant aura alors son propre profil, avec des contrôles parentaux configurables à tout moment.

Jusqu’ici, Spotify Kids restait la seule solution pour gérer l’écoute des plus jeunes, mais elle fonctionnait dans une application séparée, avec une interface très limitée. Les Comptés gérés, eux, offrent une solution plus fluide : les enfants utilisent la même appli que les adultes, tout en restant dans un environnement contrôlé.

C’est une approche bien plus moderne — et surtout plus pratique pour les foyers où tout le monde utilise déjà Spotify.

Une extension stratégique pour le service familial

Avec cette nouvelle fonction, Spotify renforce la valeur de son offre Family, souvent jugée trop basique face à la concurrence d’Apple Music ou YouTube Music. En intégrant des outils de contrôle et de personnalisation pour les plus jeunes, le service devient plus complet, plus sûr et plus attractif pour les foyers.