Pixel 10 Pro Fold : le nouveau pliable de Google prend feu lors d’un test extrême de durabilité

Le Pixel 10 Pro Fold, présenté par Google comme « le pliant le plus durable jamais conçu », vient de vivre une mise à l’épreuve particulièrement explosive.

Dans sa dernière vidéo, Zack Nelson (JerryRigEverything) a soumis le nouveau Pixel 10 Pro Fold à son célèbre test de résistance, et le résultat est sans appel : après quelques torsions, le téléphone a littéralement pris feu.

Pixel 10 Pro Fold: Le premier smartphone à « exploser » dans une décennie de tests

Zack Nelson teste la solidité des smartphones depuis plus de dix ans. Il les plie, les raye, les chauffe — bref, il leur fait subir l’enfer. Mais, comme il l’explique lui-même : « En dix ans de tests, je n’avais jamais vu un smartphone exploser. Le Pixel 10 Pro Fold est le premier à partir en fumée ».

Tout commence « normalement » : le YouTuber plie le Pixel 10 Pro Fold à mains nues, écran déplié. Le châssis cède d’un coup sec le long d’une ligne d’antenne — la même faiblesse déjà pointée sur les précédents modèles.

En insistant sur la fracture, la batterie interne se met à gonfler, chauffe, libère de la fumée épaisse, déclenche le détecteur d’incendie… puis finit carbonisée sur la table.

Ce n’est pas (que) de la malchance

Soyons clairs : personne n’utilise son smartphone comme JerryRigEverything. Mais ce test met en lumière une réalité plus inquiétante : la fragilité structurelle récurrente du design pliant de Google.

Le YouTuber rappelle que le Pixel Fold et le Pixel 9 Pro Fold souffraient déjà de la même faiblesse au niveau de l’antenne. « C’est comme si Google construisait une troisième Étoile de la Mort… avec le même point faible ». Cette zone est l’endroit où la coque est la plus fine et la plus exposée à la tension mécanique — et sur un pliant, la moindre faiblesse peut se transformer en court-circuit majeur.

Ce qu’en disent les experts

Selon Elizabeth Chamberlain, ingénieure chez iFixit, l’incident s’explique probablement par un court-circuit interne, phénomène appelé thermal runaway : « Zack a sans doute plié la batterie alors qu’elle n’était pas déchargée. La plupart des smartphones sortent de boîte avec plus de 60 % de charge, et une batterie lithium-ion peut s’enflammer si ses couches isolantes sont percées ».

En clair : le feu n’est pas une anomalie de conception en soi, mais plutôt une conséquence de la manière dont la batterie a été brisée. Cela dit, l’explosion reste un signal d’alerte — surtout pour un téléphone vanté pour sa « robustesse exceptionnelle ».

Le Pixel 10 Pro Fold échoue aussi au test de poussière

Avant le feu, Nelson avait également testé la résistance à la poussière du Pixel 10 Pro Fold. Et là encore, le résultat n’est pas glorieux : malgré sa certification IP68, de fines particules se sont infiltrées dans la charnière, provoquant des craquements inquiétants. « C’est un peu embarrassant pour un produit annoncé comme “étanche à la poussière” », ironise Nelson.

Samsung, de son côté, ne revendique pas de certification poussière sur le Galaxy Z Fold 7… mais son mécanisme de charnière a passé le même test sans accroc.

Une alerte, pas une condamnation

Soyons justes : le Pixel 10 Pro Fold ne va pas spontanément exploser dans vos mains. Mais, ce test rappelle que Google n’a toujours pas corrigé certaines failles structurelles. Et dans le monde du pliant, la marge d’erreur est infime.

En termes d’image, c’est surtout un coup dur pour un produit censé rivaliser avec le Galaxy Z Fold 7 ou le OnePlus Open 2. Quand un téléphone à 1 800 € finit en torche sur YouTube, difficile de défendre le slogan « le pliant le plus durable au monde ».

Le problème n’est pas le test lui-même, mais le symbole. Google veut imposer sa vision du pliant « haut de gamme », mais les faits montrent que la marque n’a pas encore la maîtrise mécanique de Samsung.

Sur le papier, le Pixel 10 Pro Fold a tout pour plaire, mais, face à des concurrents mieux rodés, Google doit maintenant revoir la fiabilité de sa conception avant de parler de durabilité.