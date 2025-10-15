Samsung Project Moohan : le casque sous Android XR arrive le 21 octobre

Samsung prépare une nouvelle offensive majeure dans la réalité mixte. Le géant sud-coréen vient d’annoncer un événement baptisé « Worlds Wide Open », prévu le 21 octobre à 22 h (heure française), entièrement consacré à son mystérieux casque XR Project Moohan.

Ce sera le premier appareil conçu pour la nouvelle plateforme Android XR, fruit d’une collaboration entre Samsung, Google et Qualcomm.

Project Moohan: le premier casque Android XR

Après des mois de rumeurs et de démos confidentielles, Samsung est enfin prête à montrer son casque XR au grand public. Dans son communiqué, la marque promet une expérience « ouverte, évolutive et centrée sur l’IA », capable de s’adapter à différents formats — des lunettes connectées aux casques immersifs.

Autrement dit, Android XR ne sera pas qu’un OS pour un seul produit, mais une plateforme complète, pensée pour devenir l’alternative ouverte à visionOS d’Apple.

Samsung décrit Project Moohan comme : « Le premier produit à concrétiser le potentiel du XR, fusionnant utilité quotidienne et immersion ». L’événement sera diffusé en direct sur Samsung.com et YouTube, et les réservations pour le futur casque sont déjà ouvertes, accompagnées d’un crédit de 100 dollars valable sur d’autres produits Galaxy.

Un trio de poids : Samsung, Google et Qualcomm

L’annonce n’est pas anodine. Derrière Project Moohan se cache la première véritable alliance Android dans la réalité mixte.

Samsung apporte son expertise hardware et son écosystème Galaxy,

Google développe Android XR et son intégration AI (via Gemini),

Qualcomm fournit la plateforme Snapdragon XR, taillée pour le calcul spatial.

Ce partenariat fait directement écho à l’écosystème Apple Vision Pro, mais avec une philosophie radicalement opposée : l’ouverture. Les développeurs pourront créer des applications XR sans dépendre d’un environnement fermé, favorisant ainsi innovation et interopérabilité.

Un héritier spirituel du Gear VR

Ce nouveau casque marque le grand retour de Samsung dans le domaine de la réalité étendue. Souvenez-vous : en 2014, la marque lançait le Gear VR, un casque fonctionnant avec un smartphone Galaxy inséré à l’avant. Puis vint le HMD Odyssey, plus autonome et haut de gamme, avant que Samsung ne mette en pause ses ambitions VR.

Avec Project Moohan, la marque change totalement d’échelle : on parle ici d’un casque autonome, mixant réalité augmentée et réalité virtuelle, et intégrant des fonctions d’intelligence artificielle avancées.

L’objectif est clair : proposer une alternative haut de gamme, mais plus accessible que le Vision Pro d’Apple.

Apple Vision Pro vs Project Moohan: la bataille du XR s’intensifie

Le calendrier n’a rien d’un hasard. L’événement de Samsung intervient alors qu’Apple s’apprête à dévoiler une version plus rapide de son Vision Pro, et que les rumeurs évoquent déjà des lunettes intelligentes « Apple Glass » en développement.

Mais, contrairement au casque d’Apple, vendu 3 999 euros, Samsung pourrait viser un prix bien plus agressif. S’il parvient à proposer un design léger, une autonomie solide et un écosystème d’applications ouvert, Project Moohan pourrait devenir le premier casque XR grand public réellement convaincant.

Samsung veut imposer l’Android de la réalité mixte

Avec Project Moohan, Samsung ne lance pas seulement un nouveau produit : il pose les bases d’un standard industriel. Android XR pourrait devenir pour la réalité mixte ce qu’Android a été pour le smartphone : une plateforme ouverte, adoptée par plusieurs marques, capable de concurrencer l’écosystème fermé d’Apple.

Et en plaçant l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience, Samsung et Google promettent une approche plus « assistive » : navigation contextuelle, interfaces dynamiques et interactions naturelles.

Si le pari est réussi, 2025 pourrait marquer le véritable point de départ du XR grand public.