Vision Pro 2 : La puce M5 est-elle l'arme secrète d'Apple pour corriger l'autonomie du casque ?

Apple n’a pas abandonné son casque de réalité mixte. Après des rumeurs sur l’annulation d’un modèle plus abordable, des documents réglementaires et de nouveaux rapports confirment qu’une nouvelle version du Vision Pro, alias Vision Pro 2, est bien en préparation — et qu’elle sera propulsée par la toute récente puce M5.

Vision Pro 2 : Une mise à jour ciblée, mais cruciale

Tout est parti du 1er octobre 2025, quand l’apparition de l’iPad Pro M5 dans la base de données de la FCC américaine a été suivie par des références à un nouveau MacBook Pro… et à un Vision Pro révisé. De quoi relancer les spéculations sur la stratégie d’Apple.

Selon Mark Gurman (Bloomberg), il ne s’agit pas du « Vision Air » abordable annulé, mais bien d’un Vision Pro 2 très proche du modèle actuel. Pas de refonte matérielle, mais un changement de taille : le passage à la puce M5, beaucoup plus performante et économe en énergie que l’ancienne M2.

Apple M5 : l’arme pour corriger les faiblesses du premier modèle

Le plus gros défaut du premier Vision Pro ? Son autonomie limitée à 2 heures. En intégrant la M5, Apple pourrait prolonger l’usage sur batterie, tout en améliorant la fluidité graphique et en ouvrant la voie à des fonctions d’IA plus avancées.

Autrement dit, le Vision Pro 2 vise moins à séduire le grand public qu’à satisfaire les pros et early adopters, ceux prêts à investir dans une meilleure expérience, même à prix premium.

Sortie attendue fin 2025 ou début 2026

Avec les dépôts FCC déjà validés, le calendrier s’accélère : tout laisse penser à une présentation entre fin 2025 et début 2026. Contrairement au Vision Air, imaginé à moins de 2 000 dollars, ce refresh restera dans la catégorie ultra-haut de gamme.

Apple n’a pas commenté officiellement, mais les indices convergent : le Vision Pro reste dans la course, avec une évolution progressive plutôt qu’une révolution.

En clair, le Vision Pro 2 ne changera pas de visage, mais son cœur — la puce M5 — pourrait enfin gommer l’un des plus gros reproches faits au casque : sa faible autonomie.