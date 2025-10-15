Accueil » Google Meet introduit le maquillage virtuel alimenté par l’IA : 12 looks pour vos visioconférences

Google Meet passe à la vitesse supérieure avec l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité inédite : le maquillage virtuel alimenté par l’intelligence artificielle.

Avec pas moins de 12 styles différents, cette nouveauté promet d’aider les utilisateurs à apparaître sous leur meilleur jour, même lors d’un appel vidéo de dernière minute.

Un coup de pouce beauté pour les visioconférences improvisées

On connaît tous ces moments : une réunion imprévue surgit sur le calendrier, mais la caméra n’attend pas. Désormais, Google Meet propose une solution élégante à ce problème : ses nouveaux filtres de maquillage IA permettent de choisir entre des looks naturels ou plus marqués, le tout sans effet « filtre Snapchat ».

Contrairement aux effets classiques, ces looks s’adaptent dynamiquement à vos mouvements, même si vous touchez votre visage ou buvez un café. L’IA de Google assure un rendu réaliste et stable, qu’il s’agisse d’un léger fond de teint ou d’un rouge à lèvres plus affirmé.

L’option est désactivée par défaut, mais peut être activée facilement depuis le web ou l’app mobile. Une fois configurée, votre look préféré est enregistré pour vos prochains appels.

Une évolution naturelle du « Touch-up » grâce à Gemini

Cette fonctionnalité s’appuie sur les progrès de l’IA Gemini et vient enrichir l’ancien outil de retouche « Touch-up ». Elle s’inscrit dans la tendance croissante des outils de visioconférence qui intègrent l’IA au service du confort et de la présentation professionnelle.

Tout est traité en local sur l’appareil, garantissant la confidentialité — un point que Google met particulièrement en avant.

Les styles couvrent une palette complète :

Looks professionnels aux tons neutres,

Styles expressifs ou plus créatifs,

Et même des variantes adaptées à la luminosité ambiante.

Un atout pour le travail hybride

Dans un monde où la visioconférence est devenue quotidienne, ces fonctions ne sont pas anodines. Elles répondent à un besoin bien réel : se sentir présentable rapidement, sans passer par la salle de bain avant chaque appel.

Des concurrents comme Microsoft Teams (avec Maybelline) ou Zoom (avec « Studio Effects ») avaient déjà exploré le concept, mais Google pousse plus loin le réalisme et la fluidité.

Objectif : offrir un petit « boost de confiance » pour les réunions virtuelles, sans transformer l’utilisateur en avatar numérique.

Technologie et limites

Sur le plan technique, la fonction exploite le suivi en temps réel du visage et de la peau, ajustant textures et couleurs selon la lumière ou le ton naturel de l’utilisateur. C’est une vitrine des avancées de Google dans la génération d’images contextuelles via Gemini.

Mais tout n’est pas parfait : des experts soulignent déjà des risques de biais liés aux teintes de peau ou aux formes de visage, selon les jeux de données utilisés pour l’entraînement de l’IA. Google assure travailler sur une meilleure inclusion chromatique et sur des mises à jour progressives basées sur les retours utilisateurs.

Disponibilité et abonnement

Le maquillage virtuel IA est d’abord disponible pour les utilisateurs Google Workspace Business et Education, les abonnés Google One et Workspace Individual.

Le déploiement global se fera progressivement sur le Web et mobile, au fil des semaines.

Si l’idée prête à sourire, cette nouveauté illustre un tournant culturel : la visioconférence est désormais un espace social à part entière, où apparence, IA et identité numérique se rencontrent. Google ne vend pas seulement du maquillage virtuel, mais une forme de présence augmentée, où l’IA devient un assistant de présentation.

Et quand on sait que la prochaine étape pourrait être des tenues virtuelles ou des environnements adaptatifs IA, cette évolution semble n’être que le début.