Microsoft met fin à Windows 10 : comment prolonger la sécurité de votre PC jusqu’en 2026 ?

Après 10 années de bons et loyaux services, Microsoft a officiellement mis fin au support de Windows 10. Le 14 octobre, le système d’exploitation a atteint sa date de fin de vie (EOL), marquant la fin des mises à jour de sécurité et de nouvelles fonctionnalités.

Mais, pas de panique : votre PC ne cessera pas de fonctionner pour autant.

Windows 10 est « mort », mais pas inutilisable

À partir de ce 14 octobre, plus aucune mise à jour système ne sera déployée par Microsoft. Cependant, les ordinateurs sous Windows 10 continueront à fonctionner normalement, avec quelques précautions à connaître :

Windows Defender Antivirus continuera de recevoir des mises à jour de définitions jusqu’en 2028, protégeant ainsi contre les nouvelles menaces.

Les applications Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint…) resteront mises à jour jusqu’en 2028 également, côté sécurité.

Google Chrome maintiendra son support sur Windows 10 pour encore plusieurs années.

En d’autres termes, les bases de votre sécurité resteront actives, mais les failles au niveau du système d’exploitation ne seront plus corrigées par défaut.

Le programme ESU : un an de mises à jour gratuites

Pour pallier ce problème, Microsoft propose un programme ESU (Extended Security Updates). Bonne nouvelle : vous pouvez en bénéficier gratuitement pendant un an, jusqu’en octobre 2026.

Trois options s’offrent à vous pour rejoindre ce programme :

Associer votre compte Microsoft à votre PC et sauvegarder vos fichiers via OneDrive. Utiliser 1 000 points Microsoft Rewards pour activer l’option. Payer 30 dollars pour s’inscrire directement au service.

Chaque option vous donne accès à un an de mises à jour de sécurité pour jusqu’à 10 PC, si vous utilisez le même compte Microsoft.

À noter : dans la zone EEE (Europe), la sauvegarde OneDrive n’est pas obligatoire, mais vous devez vous connecter à votre compte Microsoft au moins une fois tous les 60 jours pour rester éligible.

Comment activer les mises à jour prolongées (ESU) ?

Voici la procédure complète pour continuer à recevoir les correctifs de sécurité sur Windows 10 :

Appuyez sur Windows + I pour ouvrir Paramètres. Accédez à « Mise à jour et sécurité » → « Windows Update ». Activez « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles ». Cliquez sur « Rechercher les mises à jour ». Vous verrez un bouton « S’inscrire maintenant » (ou Enroll now). Sélectionnez « Suivant », puis « S’inscrire » pour finaliser.

Votre PC sera désormais éligible aux mises à jour de sécurité jusqu’au 13 octobre 2026.

Faut-il rester sur Windows 10 ?

Rester sous Windows 10 n’est pas dangereux à court terme, surtout si vous :

Gardez Windows Defender actif,

Continuez à installer les mises à jour ESU,

Naviguez avec un navigateur moderne (comme Chrome ou Edge),

Évitez les fichiers et sites non vérifiés.

Mais à moyen terme, il sera plus sûr de migrer vers Windows 11, voire d’attendre Windows 12, attendu en 2026 avec une meilleure intégration de l’IA et un support matériel plus étendu.