Arduino Uno Q : Le nouveau « cerveau » double processeur qui révolutionne l’IA et la robotique embarquée

Et si une seule carte pouvait combler le fossé entre la facilité d’accès des débutants et la puissance recherchée par les professionnels ? C’est précisément la promesse de la Arduino Uno Q, une nouvelle génération de carte de développement dotée d’une architecture double processeur. Présentée lors de l’annonce d’acquisition de Arduino par Qualcomm, la Uno Q ne se contente pas d’être polyvalente : elle offre une synergie parfaite entre calcul haute performance et contrôle en temps réel.

Imaginez pouvoir créer un dispositif IoT capable de collecter et d’analyser des données complexes tout en réagissant à son environnement en une fraction de seconde.

Que vous soyez maker débutant ou ingénieur confirmé, la Uno Q redéfinit les limites du prototypage, de la robotique et de l’IA embarquée.

Un matériel qui combine puissance et précision

Au cœur de la Arduino Uno Q se trouve une alliance inédite :

Processeur Qualcomm Dragonwing QRB2210 (ARM Cortex-A53) — Fonctionnant sous Linux, elle offre la puissance nécessaire pour exécuter des scripts Python, gérer des modèles d’intelligence artificielle ou encore effectuer des tâches de vision par ordinateur.

Microcontrôleur STM32U585 (ARM Cortex-M33) — Optimisé pour le contrôle en temps réel et la basse consommation, il tourne sous Zephyr OS et gère les interactions matérielles avec une précision extrême.

Cette architecture double permet une collaboration fluide entre les deux processeurs : le premier s’occupe du calcul intensif (inférence IA, traitement d’images), pendant que le second pilote capteurs et actionneurs en temps réel.

Autres caractéristiques techniques

2 Go de RAM LPDDR4 + 16 Go de stockage eMMC intégré

Wi-Fi 5 double bande (2,4/5 GHz) et Bluetooth 5.1

Port USB-C : alimentation, transfert de données et sortie vidéo

Connecteurs UNO classiques compatibles avec les shields Arduino

Matrice de LED 8×13 intégrée pour l’affichage ou le prototypage visuel

Connecteur Qwiic pour extensions modulaires sans soudure

Logiciel : la rencontre entre Linux et Zephyr

La Arduino Uno Q combine deux environnements complémentaires :

Linux, pour le développement d’applications complexes et l’exécution de scripts haut niveau ;

Zephyr OS, pour la gestion du matériel en temps réel.

Les développeurs peuvent utiliser :

Le Arduino IDE ou AppLab pour coder des projets classiques ;

Python pour l’automatisation, l’IA ou la science des données ;

des modules IA embarqués pour des projets de Edge Computing.

Cette flexibilité unique simplifie la création de systèmes complets où collecte, traitement et action fonctionnent de concert.

Démonstration pratique : affichage météo intelligent

Un exemple concret illustre bien le potentiel de la carte : le processeur sous Linux récupère des données météo en temps réel via une API, tandis que le microcontrôleur sous Zephyr pilote une matrice LED pour afficher la température et l’humidité.

Ce travail d’équipe montre comment la Uno Q excelle dans les projets IoT, où il faut combiner analyse de données et réactivité matérielle instantanée.

Fiche technique de la Uno Q

Composant Spécification Processeur principal (MPU) Qualcomm® Dragonwing™ QRB2210 (ARM Cortex-A53) Microcontrôleur (MCU) STM32U585 (ARM Cortex-M33) RAM/Stockage 2 Go LPDDR4/16 Go eMMC Connectivité Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 I/O GPIO, UART, I2C, SPI, connecteurs UNO & Qwiic Affichage intégré Matrice LED 8 × 13 Alimentation et ports USB-C (Power Delivery, vidéo, données) Systèmes d’exploitation Linux + Zephyr OS

Domaines d’application

IA embarquée (Edge AI) : exécution locale de modèles de reconnaissance d’images ou d’analyse prédictive.

Robotique : contrôle précis de moteurs et capteurs avec calculs complexes pour la navigation ou la détection d’objets.

IoT: développement d’objets connectés capables de traiter et transmettre des données intelligemment.

Vision artificielle : détection et suivi d’objets en temps réel pour la sécurité ou les véhicules autonomes.

Éducation et interfaces interactives : création d’affichages dynamiques et outils pédagogiques.

Une révolution pour les makers et les pros

Avec son architecture double, sa compatibilité Linux + Zephyr et son écosystème logiciel ouvert, la Arduino Uno Q s’impose comme une plateforme de développement inédite. Ce n’est pas seulement une nouvelle carte Arduino — c’est une passerelle entre l’apprentissage et la recherche avancée, entre le prototypage rapide et la production intelligente.

Vendue moins de 50 euros, la Uno Q, c’est la simplicité Arduino au service de la puissance du calcul embarqué.