Windows 10 : Fin du support, quelles options pour votre PC en 2025 ?

Microsoft cessera de prendre en charge Windows 10 le 14 octobre 2025. Cela signifie que le système d’exploitation ne recevra plus de mises à jour, même pour des raisons de sécurité. Si vous ne pouvez pas passer à Windows 11 en raison de ses exigences matérielles strictes, voici vos options.

1. Mettre à jour votre matériel ou acheter un nouveau PC

Si votre ordinateur ne répond pas aux exigences matérielles de Windows 11, vous pouvez utiliser l’outil Contrôle d’intégrité du PC de Microsoft pour savoir quelles pièces doivent être mises à niveau.

Comment l’utiliser :

Ouvrez le menu Démarrer, recherchez PC Health Check, et sélectionnez-le.

Cliquez sur Vérifier maintenant pour voir les éléments incompatibles.

Par exemple, si votre processeur est trop ancien, il faudra le remplacer par un processeur Intel de 8e génération ou plus récent. Une fois le matériel mis à jour, vous pourrez réinstaller Windows 11 normalement.

Si cela semble compliqué, vous pouvez opter pour un nouveau PC, prêt pour Windows 11. Les options abordables ou les PC reconditionnés peuvent être de bonnes alternatives avec des garanties fiables.

2. Opter pour le support étendu

Si vous souhaitez conserver Windows 10 un peu plus longtemps, Microsoft propose le programme Extended Security Update (ESU). Cela vous permet de continuer à recevoir des mises à jour de sécurité moyennant un coût. Pour les utilisateurs individuels, ce service coûtera environ 30 € par an jusqu’en 2026.

Cette option peut être intéressante si vous utilisez votre PC pour des tâches sensibles et ne pouvez pas immédiatement passer à Windows 11.

3. Forcer la mise à niveau

Il est possible d’installer Windows 11 sur un appareil non pris en charge, mais cela comporte des risques. Microsoft ne recommande pas cette approche, car elle peut entraîner des bugs, des plantages, ou l’absence de mises à jour critiques.

4. Passer à Linux

Si vous envisagez de vous éloigner de l’écosystème Windows, Linux offre une alternative légère et moderne. Des distributions comme Ubuntu ou Linux Mint sont simples à utiliser et parfaites pour les ordinateurs plus anciens.

Pourquoi choisir Linux ?

Léger et rapide : Fonctionne bien sur du matériel ancien.

Gratuit : Aucune licence payante requise.

Sécurisé : Moins vulnérable aux logiciels malveillants grâce à son architecture open source.

5. Réutiliser votre PC

Si vous ne souhaitez pas abandonner votre appareil, il existe plusieurs moyens créatifs pour le réutiliser :

Home cinéma : Transformez-le en un centre multimédia avec des outils comme Kodi.

Machine de jeux rétro : Téléchargez RetroArch pour revivre vos jeux classiques préférés.

Don : Donnez votre PC à des organisations ou à des particuliers qui en ont besoin. Vous réduirez les déchets électroniques tout en aidant les autres.

6. Ignorer la fin du support (avec précaution)

Vous pourriez décider de continuer à utiliser Windows 10 après 2025, mais cela comporte des risques majeurs :

Sécurité compromise : Sans mises à jour, votre PC devient vulnérable aux cyberattaques.

Conseils pour minimiser les risques : Évitez les tâches sensibles, comme la banque en ligne. Utilisez des logiciels de sécurité robustes.



La fin du support de Windows 10 approche, mais plusieurs chemins s’offrent à vous. Que vous optiez pour une mise à niveau matérielle, Linux, ou une réutilisation créative de votre PC, il est temps de planifier l’avenir de votre appareil. Un peu de changement peut être une bonne chose.