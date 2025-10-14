Accueil » Honor Magic 8 Pro : un monstre d’autonomie avec une batterie de 7 200 mAh

Honor Magic 8 Pro : un monstre d’autonomie avec une batterie de 7 200 mAh

À quelques jours de son lancement officiel en Chine, Honor dévoile peu à peu les secrets de sa future série Magic 8. Et la dernière annonce ne laisse aucun doute : le constructeur mise cette année sur l’endurance.

Selon un nouveau teaser officiel, le Magic 8 Pro sera équipé d’une énorme batterie de 7 200 mAh, tandis que la version standard Magic 8 embarquera 7 000 mAh.

Honor Magic 8 Pro : Une batterie géante — et une efficacité optimisée par l’IA

Honor ne se contente pas d’augmenter la capacité : la marque affirme que son nouveau système de gestion d’énergie, dopé à l’intelligence artificielle, permet une réduction de la consommation jusqu’à 13 % tout en améliorant la couverture réseau OTA, désormais la plus large du secteur selon l’entreprise.

Ces optimisations pourraient faire du Magic 8 Pro l’un des smartphones haut de gamme les plus endurants du marché, dépassant même certains modèles gaming connus pour leur autonomie extrême.

Design fin, charge ultra-rapide et puissance Snapdragon

Malgré cette batterie massive, le Magic 8 ne sacrifiera pas sa finesse :

Épaisseur : 7,9 mm

Poids : 205 g

Charge filaire : 90 W

Charge sans fil : 80 W

De son côté, le Magic 8 Pro pousse la fiche technique encore plus loin :

Batterie : 7 200 mAh

Charge filaire : 120 W

Charge sans fil : 80 W

Épaisseur : 8,3 mm

Poids : 219 g

Les deux smartphones seront propulsés par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le nouveau processeur haut de gamme de Qualcomm, et tourneront sous MagicOS 10 basé sur Android 16.

Des capteurs jusqu’à 200 mégapixels

Côté photo, Honor frappe fort avec une configuration ambitieuse sur les deux modèles :

Capteur principal : 50 mégapixels

Ultra grand-angle : 50 mégapixels

Téléobjectif périscopique : 200 mégapixels (avec stabilisation optique

Caméra frontale : 50 mégapixels

L’ensemble promet des performances photo dignes d’un flagship premium, notamment en zoom longue distance grâce au périscope de 200 mégapixels signé Honor.

Les écrans OLED seront également à la hauteur :

Magic 8 : dalle plate de 6,58 pouces, résolution 1.5K.

Magic 8 Pro : écran OLED 6,71 pouces, incurvé, également en 1.5K.

Une montée en gamme assumée

Avec cette nouvelle génération, Honor confirme son intention de rivaliser directement avec les Galaxy S26 et Xiaomi 15 Pro sur le segment ultra-premium. L’autonomie, longtemps considérée comme le talon d’Achille des flagships Android, devient ici un argument central de différenciation.

Si les promesses de Honor se vérifient, le Magic 8 Pro pourrait devenir le smartphone à la plus grande autonomie du marché haut de gamme — sans compromis sur la puissance ou la finesse.