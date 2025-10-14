Accueil » vivo Pad 5e : Snapdragon 8s Gen 3, écran 2.8K à 144 Hz et 10 000 mAh à prix abordable

Aux côtés de ses nouveaux smartphones vivo X300 et vivo X300 Pro, Vivo a officiellement dévoilé la vivo Pad 5e, une tablette Android qui se positionne comme une alternative plus accessible que les vivo Pad 5 et vivo Pad 5 Pro — sans pour autant sacrifier la puissance.

Snapdragon 8s Gen 3 et jusqu’à 16 Go de RAM

La vivo Pad 5e se distingue d’emblée au sein de la gamme : c’est la seule tablette à embarquer une puce Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, un SoC haut de gamme gravé en 4 nm qui alimente déjà plusieurs Flagships Android.

Elle est proposée avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.1, garantissant des performances solides pour la productivité, le multitâche et le jeu.

Pour les sessions gaming, vivo a intégré un système de refroidissement en graphite de 32 200 mm² ainsi qu’un mode Game Live Assistant qui ajuste dynamiquement les performances et la qualité du streaming en direct.

Un grand écran 2.8K anti-reflets

La tablette adopte un écran LCD 12,05 pouces au format 7.1:5, affichant une résolution 2.8K (2800 × 1968 pixels), un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité calibrée pour limiter la fatigue visuelle.

La version Soft Light Edition ajoute un traitement anti-reflets destiné à réduire l’éblouissement, notamment lors d’une utilisation en extérieur. L’écran couvre 1,07 milliard de couleurs, affiche un contraste de 1400:1, et propose une fréquence d’échantillonnage tactile jusqu’à 240 Hz.

Côté design, la vivo Pad 5e reste fine et légère : 6,62 mm d’épaisseur (ou 6,69 mm pour la Soft Light) pour 584 à 591 g selon la version.

Autonomie et charge rapide

Sous le châssis, on retrouve une batterie de 10 000 mAh compatible avec la charge rapide 44 W. Selon Vivo, cette capacité permet d’assurer plus d’une journée d’utilisation soutenue entre navigation, streaming et productivité.

Côté photo, la vivo Pad 5e reste modeste mais fonctionnelle :

Capteur arrière 8 mégapixels

Caméra frontale 5 mégapixels pour appels vidéo et mode portrait

Les deux capteurs prennent en charge le 1080p et des fonctions comme le scan de documents ou le mode nuit.

La tablette est également équipée de quatre haut-parleurs, compatibles USB-C audio, et prend en charge le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.4 ainsi que l’USB 3.2 Gen 1.

Un OS pensé pour la productivité

La vivo Pad 5e tourne sous Android 15 avec OriginOS 5 pour tablettes, incluant des fonctionnalités avancées :

Collaboration multi-écrans entre appareils Windows et Mac,

Contrôle PC à distance,

Intégration Atom Notes : les notes et supports de cours pris sur smartphone peuvent être insérés directement dans les documents,

Compatibilité CAJViewer et WPS Office niveau PC,

Support du vivo Pencil 3 et du clavier Smart Touch Keyboard 5.

Prix et disponibilité

La tablette est déjà disponible à la commande en Chine et sera commercialisée à partir du 17 octobre.

vivo Pad 5e (Standard Edition) :

8 Go + 128 Go → 1 999 ¥ (~ 240 euros)

8 Go + 256 Go → 2 299 ¥ (~ 280 euros)

12 Go + 256 Go → 2 599 ¥ (~ 315 euros)

16 Go + 512 Go → 2 999 ¥ (~ 365 euros)

vivo Pad 5e (Soft Light Edition, écran anti-reflets) :