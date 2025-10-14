Slack transforme Slackbot en véritable assistant IA personnalisé

Slack prépare une mise à jour majeure qui va complètement métamorphoser Slackbot, son assistant intégré jusque-là limité aux rappels et notifications.

Désormais, Slackbot devient un assistant intelligent capable d’organiser votre journée, de fouiller vos conversations, de planifier des projets et même de créer du contenu — directement depuis votre espace de travail.

« Slackbot aujourd’hui, est assez rudimentaire », explique Rob Seaman, vice-président senior produit chez Slack, dans une interview à The Verge. « Mais, nous l’avons entièrement reconstruit comme un compagnon IA personnalisé ».

Un Slackbot repensé comme un vrai assistant virtuel

Dans cette nouvelle version actuellement en test, Slackbot prend place à droite de la barre de recherche de l’application. Un simple clic ouvre un panneau latéral, similaire à une conversation privée, où les utilisateurs peuvent poser des questions comme : « Quelles sont mes priorités du jour ? » ou encore « Montre-moi les dernières mises à jour du projet marketing. ».

L’IA analysera vos discussions, fichiers et canaux pour vous fournir des réponses contextualisées et des résumés intelligents.

Des capacités d’analyse et d’organisation avancées

Lors d’une démonstration partagée avec The Verge, Slack a montré comment le nouveau Slackbot pouvait :

assembler un plan de lancement produit à partir de plusieurs canaux, directement dans un Canvas,

créer une campagne sur les réseaux sociaux en respectant le ton de marque,

ou encore retrouver un document simplement via une commande en langage naturel : « Trouve-moi le fichier que Léo a partagé lors de notre dernière réunion. »

L’assistant peut aussi se connecter à Microsoft Outlook et Google Agenda pour planifier des réunions automatiquement selon les disponibilités des participants.

Intégration transparente avec les fonctions IA de Slack

Cette refonte s’ajoute aux outils IA déjà intégrés à Slack :

résumés automatiques de fils de discussion et de canaux,

décryptage du jargon interne d’une entreprise,

suggestions intelligentes pour gagner du temps sur les tâches répétitives.

Rob Seaman précise que ces ajouts visent à réduire le nombre de clics et les frictions dans l’usage quotidien : « Nous continuerons à ajouter ces petites touches là où elles ont du sens. ».

Les fonctionnalités existantes de Slackbot — messages automatisés, réponses personnalisées à des commandes, intégrations d’entreprise — resteront bien disponibles.

Confidentialité et déploiement progressif

Slack insiste sur le respect de la confidentialité des données. Les fonctions IA reposent sur une infrastructure AWS Virtual Private Cloud, ce qui signifie que les données ne quittent jamais le pare-feu et ne sont pas utilisées pour entraîner les modèles.

Les entreprises pourront désactiver l’assistant IA si elles le souhaitent, mais les employés ne pourront pas le faire individuellement.

Actuellement, 70 000 employés de Salesforce (la maison mère de Slack) testent déjà le nouvel assistant. Son déploiement mondial est prévu d’ici la fin de l’année 2025.