Accueil » Samsung bat un record historique en Bourse grâce à l’IA et au boom des puces mémoire

Samsung bat un record historique en Bourse grâce à l’IA et au boom des puces mémoire

Samsung bat un record historique en Bourse grâce à l’IA et au boom des puces mémoire

C’est un moment charnière pour le géant sud-coréen. Le titre Samsung Electronics a bondi de 6,1 % vendredi à 94 400 wons (≈ 66 $), atteignant ainsi un record absolu en Bourse.

Avec une capitalisation estimée à 620 000 milliards de wons (433,7 milliards de dollars), Samsung reste de loin la première entreprise de Corée du Sud — et l’une des plus surveillées au monde par les investisseurs technologiques.

Depuis janvier, l’action a progressé de 77 %, portée par l’enthousiasme autour de l’intelligence artificielle et d’un rebond massif attendu sur le marché des semi-conducteurs.

L’IA et la mémoire : le nouveau « supercycle » de Samsung

Selon Shawn Oh, trader chez NH Investment & Securities, le redressement de Samsung est directement lié à sa position stratégique dans la chaîne d’approvisionnement de l’IA : « Samsung réduit enfin son écart de valorisation grâce à ses discussions avancées avec Nvidia sur la fourniture de mémoire à large bande passante (HBM). Les négociations portent sur les volumes, les prix et les calendriers de livraison ».

Autrement dit, Samsung pourrait prochainement fournir à Nvidia — et à d’autres acteurs de l’IA — les composants mémoire essentiels pour entraîner et faire fonctionner les modèles d’intelligence artificielle de nouvelle génération.

Les analystes parlent d’un « supercycle » de la mémoire, marqué par une hausse durable des prix du DRAM et du NAND due à la pénurie de composants.

Morgan Stanley revoit sa cible à la hausse

Dans la foulée, Morgan Stanley a relevé son objectif de cours de 14 %, à 111 000 wons (≈ 77,65 $). Cela impliquerait un potentiel de hausse supplémentaire de près de 18 % pour le titre. Les analystes justifient cette révision par une hausse attendue des prix de la mémoire au quatrième trimestre 2025, un mouvement qui pourrait se prolonger jusqu’en 2026.

Cette tendance rappelle les grands cycles précédents du secteur, mais avec un moteur inédit : l’intelligence artificielle, devenue un pilier industriel aussi stratégique que les smartphones ou les serveurs cloud.

« C’est le moment IA de Samsung »

Pour Haris Khurshid, directeur des investissements chez Karobaar Capital LP (Chicago), cette envolée marque un tournant : « Samsung vit enfin son moment IA. Ce rallye n’est pas seulement lié aux puces, mais à la conviction que Samsung ne ratera pas cette vague comme auparavant ».

Ce regain de confiance n’est pas uniquement local. Contrairement à la flambée de 2021, alimentée par les investisseurs particuliers pendant la pandémie, le rallye de 2025 est tiré par les fonds étrangers, notamment ceux spécialisés dans les valeurs IA comme Nvidia, Alphabet ou AMD.

Le contexte mondial joue en faveur de Samsung

Le Kospi, l’indice phare de la Bourse de Séoul, gagne déjà 50 % cette année.

Les actions de SK Hynix, le concurrent direct de Samsung dans la mémoire, ont explosé de 146 %.

La rumeur d’un nouveau partenariat entre Samsung Foundry et Qualcomm sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5 « for Galaxy », couplée à de meilleurs rendements en gravure 2 nm, renforce encore l’optimisme du marché.

Bref, tout converge : Samsung pourrait redevenir un acteur clé du boom de l’IA, là où il avait manqué le coche lors des débuts de Nvidia et OpenAI.

Ce lundi matin à Séoul, le titre a connu une prise de bénéfices de 2,97 %, retombant à 91 600 wons (≈ 64,15 $). Mais, cette correction technique ne remet pas en cause la dynamique haussière : les investisseurs institutionnels semblent continuer à accumuler sur faiblesse, misant sur la croissance à long terme du secteur IA et du stockage haute performance.