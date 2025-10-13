Accueil » OnePlus 15 : un écran OLED 165 Hz co-développé avec BOE, le plus avancé au monde

OnePlus 15 : un écran OLED 165 Hz co-développé avec BOE, le plus avancé au monde

Le OnePlus 15 s’annonce comme l’un des smartphones les plus ambitieux de l’année. Alors que sa présentation officielle en Chine est prévue pour la fin du mois, la marque dévoile déjà des détails clés sur son écran de nouvelle génération.

Selon Li Jie Louis, président de OnePlus Chine, le futur flagship inaugurera la troisième génération d’écran Oriental, co-développée avec le géant chinois BOE — et elle pourrait bien redéfinir les standards du marché.

Une dalle « Oriental Screen 3.0 » à 165 Hz : une première mondiale

Fruit d’un partenariat stratégique entre OnePlus et BOE, cette nouvelle dalle — baptisée « Third-Generation Oriental Screen » — serait « l’écran de smartphone le plus avancé au monde », selon les mots du dirigeant.

Le OnePlus 15 sera ainsi le premier smartphone équipé d’un écran OLED 6,78 pouces BOE X3 offrant une résolution 1,5K, un taux de rafraîchissement de 165 Hz, et un niveau de luminosité plancher de 1 nit pour une utilisation dans l’obscurité sans fatigue visuelle.

Une combinaison inédite dans l’univers Android, qui inaugure ce que OnePlus appelle déjà « l’ère du 165 Hz ultra-refresh ».

Des performances records sur tous les fronts

D’après les informations partagées avant l’événement de BOE à Shenzhen le 14 octobre, cette dalle atteindrait 9 records mondiaux et introduirait 8 innovations technologiques majeures.

OnePlus met en avant quatre domaines clés où l’écran du OnePlus 15 établirait de nouveaux standards :

Fluidité — grâce à la fréquence de 165 Hz et à une gestion adaptative intelligente. Qualité d’affichage — avec une fidélité colorimétrique renforcée et une luminosité maîtrisée. Expérience en faible luminosité — pour un confort visuel optimal même dans l’obscurité totale. Protection oculaire — avec la certification TÜV Rheinland Smart Eye Protection 5.0 Gold, la plus élevée actuellement.

« Cet écran représente la nouvelle référence mondiale pour les smartphones haut de gamme », a déclaré Li Jie Louis sur Weibo, confirmant que cette collaboration marque un tournant pour les écrans Android.

OnePlus et BOE : une alliance technologique durable

Depuis le OnePlus 7 Pro lancé en 2019, le constructeur a joué un rôle pionnier dans la démocratisation des écrans à haute fréquence de rafraîchissement, passant de 90 Hz à 120 Hz, puis à la série Oriental Display. Avec le OnePlus 15, la marque franchit une nouvelle étape, consolidant sa réputation de référence en matière de qualité d’écran dans l’écosystème Android.

BOE, de son côté, confirme son statut de leader mondial dans la production d’écrans OLED flexibles, rivalisant désormais avec Samsung Display sur le segment premium.

Vers une nouvelle ère pour les flagships Android

En s’appuyant sur cette technologie inédite, OnePlus entend bien replacer la qualité visuelle et la fluidité au cœur de l’expérience utilisateur. L’écran du OnePlus 15 pourrait ainsi devenir un argument majeur face à la concurrence, notamment les Samsung Galaxy S26, Xiaomi 17, et OPPO Find X9 Pro, attendus sur la même période.

Si les promesses sont tenues, le OnePlus 15 pourrait être le premier smartphone Android à surpasser Samsung sur le terrain où il excellait depuis une décennie : l’écran.