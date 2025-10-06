Le OnePlus 15 est sur le point d’être dévoilé, et la marque chinoise met tout en œuvre pour faire monter la pression. Alors que le lancement approche à grands pas, OnePlus a partagé de nouvelles images promotionnelles sur son compte Weibo, offrant un aperçu détaillé du design et du coloris vedette « Sand Storm ».

OnePlus 15 « Sand Storm » : un design inspiré de l’aéronautique

Ce coloris « Sand Storm », présenté comme le héros de la gamme, met en avant une finition métallique haut de gamme. Le boîtier du OnePlus 15 bénéficie d’un traitement micro-arc d’oxydation de qualité aérospatiale, un procédé utilisé dans l’industrie aéronautique pour renforcer la résistance du métal et offrir une texture proche de la céramique.

Concrètement, cette finition permet de mieux résister aux rayures, aux traces et à l’usure du quotidien, tout en procurant une sensation premium en main. Une approche qui rappelle les finitions industrielles utilisées sur les équipements professionnels ou les structures d’avion, mais adaptée ici à un smartphone de luxe.

Un nouveau look et une signature visuelle affirmée

Sur les images publiées par OnePlus, le OnePlus 15 affiche un design repensé par rapport à son prédécesseur, le OnePlus 13 (la marque ayant sauté le numéro 14). La principale évolution se trouve à l’arrière : un module photo rectangulaire, qui rompt avec les formes circulaires précédentes et s’aligne davantage sur le style du OnePlus 13T.

Ce bloc photo loge trois capteurs de 50 mégapixels, accompagnés d’un flash LED. Un design plus angulaire, plus affirmé, qui s’inscrit dans une esthétique à la fois moderne et cohérente avec la nouvelle identité visuelle de la marque.

Jusqu’à présent, seul le modèle Sand Storm a été officiellement montré, mais plusieurs variantes sont attendues : Noir, Violet et Titane. OnePlus n’a pas encore confirmé la palette complète de coloris disponibles au lancement.

OnePlus 15 : Un lancement plus tôt que prévu

Le calendrier de sortie du OnePlus 15 marque une accélération stratégique. Selon les fuites, la présentation chinoise devrait avoir lieu le 27 octobre, suivie d’un lancement mondial dès le 13 novembre 2025 — une première pour OnePlus, qui avance son planning de plusieurs mois par rapport aux années précédentes.

Habituellement, la marque présente ses flagships en janvier ou février, juste avant la série Galaxy de Samsung. Cette fois, OnePlus semble vouloir s’intercaler entre la sortie de l’iPhone 17 et celle du Galaxy S26, une fenêtre idéale pour capter l’attention des acheteurs hésitant entre les deux géants du marché.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, batterie géante et recharge ultra-rapide

Sous le capot, le OnePlus 15 promet un bond technologique notable. Les rumeurs évoquent la présence du Snapdragon 8 Elite Gen 5, couplé à 12 Go de RAM (minimum) et à une batterie de 7 300 mAh, une capacité record pour la marque. La recharge rapide reste une priorité : 120 W en filaire, 50 W en sans-fil, soit un rechargement complet en une vingtaine de minutes à peine.

Côté affichage, on parle d’un écran AMOLED LTPO de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, idéal pour le gaming et la navigation fluide.

Un lancement ambitieux et un positionnement malin

Avec le OnePlus 15, la marque opère un virage stratégique clair, un design premium, un lancement mondial anticipé, et une configuration digne d’un flagship 2026. Le coloris Sand Storm incarne cette nouvelle ambition — celle d’un OnePlus plus mature, plus haut de gamme, sans renoncer à son ADN de performances et de vitesse.

Reste à voir si cette stratégie lui permettra de se démarquer entre Apple et Samsung, et de séduire à nouveau les amateurs de puissance et de design soigné.