iPhone pliable : Apple ferait chuter le coût de sa charnière grâce à un design inédit

Le premier iPhone pliable d’Apple, alias iPhone Fold, continue d’alimenter les rumeurs — et cette fois, les informations proviennent d’une source particulièrement crédible.

L’analyste Ming-Chi Kuo, souvent bien informé sur la chaîne d’approvisionnement du géant californien, affirme que le coût de production de la charnière du futur iPhone pliable serait nettement inférieur aux estimations initiales, grâce à une conception optimisée et à des partenariats industriels clés.

Une charnière stratégique… mais moins chère que prévu

Selon Kuo, le coût unitaire de la charnière pourrait se situer entre 70 et 80 dollars, soit 20 à 40 dollars de moins que les projections actuelles du marché, qui tournent autour de 100 à 120 dollars.

Un chiffre étonnant quand on sait que la charnière est l’élément le plus critique d’un smartphone pliable : elle doit offrir robustesse, précision mécanique et une durabilité exemplaire sur plusieurs centaines de milliers d’ouvertures.

Cette réduction des coûts suggère qu’Apple a réussi à concevoir une structure innovante et simplifiée, sans compromettre la fiabilité. Une prouesse qui pourrait lui donner un avantage sur les fabricants déjà établis dans ce segment, comme Samsung ou Honor.

Foxconn et Shin Zu Shing en première ligne

La production de la charnière serait confiée à deux partenaires bien connus de la supply chain d’Apple :

Foxconn, le géant taïwanais déjà responsable de l’assemblage des iPhone,et Shin Zu Shing, spécialiste des composants de précision.

Le duo détiendrait près de 65 % des commandes totales, tandis que le reste serait assuré par Amphenol. Un troisième acteur, Luxshare, pourrait rejoindre la production après 2027, selon le succès commercial du premier modèle.

Un design mêlant titane et aluminium

Les précédentes fuites indiquent que le châssis de l’iPhone pliable pourrait combiner titane et aluminium, afin d’assurer à la fois légèreté et résistance — une approche similaire à celle du MacBook Air M3.

Ce choix contredirait les rumeurs antérieures de Kuo évoquant un cadre en acier inoxydable, plus lourd, mais aussi plus coûteux.

À ce stade, l’annonce du premier iPhone pliable est attendue pour la fin de l’année 2026. Le positionnement exact reste flou : Apple pourrait opter pour un format « book-style » (type Galaxy Z Fold) ou un format à clapet (type Z Flip).

Le prix, lui, ne serait pas particulièrement doux : les premières estimations évoquent un tarif entre 2 000 et 2 500 dollars, plaçant l’appareil dans la catégorie ultra-premium.

Pourquoi cette charnière change tout ?

La maîtrise du coût et de la conception de la charnière est le nerf de la guerre pour tout constructeur de smartphones pliables. Samsung, Huawei et Motorola ont dû absorber des années de R&D et d’itérations coûteuses avant d’arriver à un compromis entre finesse, solidité et flexibilité.

Si Apple parvient à industrialiser une charnière fiable à un coût inférieur, cela lui permettrait de mieux contrôler sa marge, réduire le poids du dispositif, et lancer un produit plus compétitif dès sa première génération.

En clair, la firme de Cupertino pourrait rentrer sur le marché du pliable par le haut, en capitalisant sur son écosystème et la qualité de son ingénierie.