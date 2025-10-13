Accueil » Honor MagicPad 3 Pro : la première tablette Snapdragon 8 Elite Gen 5 bat des records sur AnTuTu

À quelques jours de sa présentation officielle, la Honor MagicPad 3 Pro fait déjà parler d’elle. Prévue pour être dévoilée le 17 octobre en Chine, aux côtés de la série Honor Magic 8, la nouvelle tablette haut de gamme d’Honor sera la première au monde équipée du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Et selon une fuite spectaculaire, elle vient déjà de faire tomber un record sur la plateforme de benchmark AnTuTu.

Honor MagicPad 3 Pro : Un score AnTuTu historique

Un blogueur technologique chinois a partagé la capture d’écran du score AnTuTu de la MagicPad 3 Pro : 4 302 345 points. C’est un record absolu pour une tablette Android — et une démonstration de puissance impressionnante pour la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm.

Détail des performances enregistrées :

CPU : 1 186 224 points

GPU : 1 478 194 points

Mémoire : 582 575 points

UX (Expérience utilisateur) : 1 055 352 points

Ce résultat confirme que le Snapdragon 8 Elite Gen 5 peut atteindre entre 4,2 et 4,4 millions de points sur AnTuTu, selon les estimations précédentes.

Autrement dit, la MagicPad 3 Pro surpasse largement les tablettes actuelles équipées de Snapdragon 8 Gen 3 ou de puces MediaTek Dimensity haut de gamme.

Une fiche technique ambitieuse

La MagicPad 3 Pro embarquerait un écran LCD de 13,3 pouces offrant une résolution 3,2K (3 200 × 2 136 pixels) et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Un choix technique qui vise les utilisateurs exigeants, notamment les gamers, les créatifs et les professionnels du multimédia.

Sous le capot, la tablette est propulsée par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, accompagné d’une massive batterie de 12 450 mAh compatible avec la charge rapide 66 W. Cette configuration promet une endurance solide et une efficacité énergétique accrue grâce à la gravure de 2 nm du nouveau SoC de Qualcomm.

Côté photo, la MagicPad 3 Pro disposerait d’un capteur arrière de 13 mégapixels et d’une caméra frontale de 9 mégapixels pour les appels vidéo. Mais, le véritable atout se situe du côté audio : huit haut-parleurs seraient intégrés pour une immersion sonore proche de celle d’un ordinateur portable multimédia.

Mémoire, connectivité et design

La tablette devrait être proposée avec jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne, de quoi rivaliser avec les modèles professionnels du marché. Elle embarquerait également un port USB-C 3.2, garantissant des transferts ultra-rapides et une compatibilité élargie avec les accessoires externes.

Trois coloris seraient au programme : Starry Gray (gris étoilé), Floating Light Gold (or clair flottant) et Moon Shadow White (blanc ombré de lune). Design fin, finitions haut de gamme et châssis métallique devraient confirmer la montée en gamme de Honor sur le segment des tablettes premium.

Une tablette pensée pour MagicOS 10 et Android 16

La MagicPad 3 Pro tournera sous MagicOS 10, basé sur Android 16, avec une intégration fluide entre les appareils de l’écosystème Honor — smartphones, ordinateurs et accessoires connectés.

Cette synergie logicielle s’annonce comme un élément central de l’expérience utilisateur, notamment pour la productivité et le multitâche.

Une concurrente directe des Galaxy Tab S10 et iPad Pro

Avec ce niveau de performance et de finition, Honor vise clairement le haut du panier. La MagicPad 3 Pro devrait se positionner face aux futures Galaxy Tab S10 de Samsung et à l’iPad Pro M4 d’Apple.

Si le tarif reste compétitif, cette tablette pourrait devenir une alternative sérieuse pour les utilisateurs Android cherchant à combiner puissance, autonomie et affichage XXL.