Classement AnTuTu : le Xiaomi 17 Pro Max domine avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5

Le célèbre benchmark AnTuTu vient de publier son classement des smartphones Android les plus puissants de septembre 2025, basé sur sa toute nouvelle version AnTuTu V11. Cette version, entrée en bêta publique au début du mois, introduit un nouveau système de notation et a déjà recueilli des milliers de résultats envoyés par les utilisateurs.

AnTuTu : Un duel serré entre MediaTek et Qualcomm

Les deux géants du processeur mobile, MediaTek et Qualcomm, ont lancé leurs nouvelles puces phares fin septembre :

C’est la série Xiaomi 17 qui inaugure cette dernière, et sans surprise, elle s’impose en tête du classement.

AnTuTu précise que les résultats reflètent la moyenne des scores obtenus par chaque modèle durant le mois, et non le score le plus élevé. Seuls les modèles comptant plus de 1 000 tests valides sont pris en compte. Les données proviennent du marché chinois, collectées entre le 1er et le 30 septembre 2025.

Les scores obtenus avec AnTuTu V10 et V11 ne sont pas comparables, en raison des changements dans la méthodologie.

Top 10 des smartphones Android les plus puissants (septembre 2025)

Rang Modèle Processeur Score moyen 🥇 1 Xiaomi 17 Pro Max Snapdragon 8 Elite Gen 5 3 507 568 🥈 2 Xiaomi 17 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 3 503 549 🥉 3 Xiaomi 17 Snapdragon 8 Elite Gen 5 3 492 556 4 iQOO Neo 10 Pro+ Snapdragon 8 Elite 3 342 128 5 Vivo X200 Ultra Snapdragon 8 Elite 3 324 527 6 Red Magic 10S Pro+ Snapdragon 8 Elite OC 3 204 561 7 OPPO Find X8 Ultra Satellite Edition Snapdragon 8 Elite 3 137 585 8 Honor GT Pro Snapdragon 8 Elite OC 3 132 141 9 Vivo X200S Dimensity 9400+ 3 063 873 10 Redmi K80 Pro Snapdragon 8 Elite 2 948 253

Xiaomi 17 Pro Max : le nouveau roi d’Android

En tête du classement, le Xiaomi 17 Pro Max s’impose comme le smartphone Android le plus performant du moment. Équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5, il excelle non seulement en puissance brute, mais aussi en photo, écran et design. Sa particularité — un écran secondaire à l’arrière — avait suscité des débats avant la sortie, mais s’avère aujourd’hui très populaire auprès des utilisateurs.

Le Xiaomi 17 Pro, qui occupe la deuxième place, offre des performances presque identiques au modèle Max, tout en adoptant un format plus compact. Le Xiaomi 17 standard, troisième, conserve la même puissance sans l’écran secondaire, s’adressant aux utilisateurs à la recherche d’un design plus classique.

Et après ?

Les modèles suivants du classement, comme le Vivo X200 Ultra ou le iQOO Neo 10 Pro+, utilisent encore les générations précédentes de puces Snapdragon 8 Elite ou Dimensity 9400+.

Mais le paysage devrait rapidement évoluer : les prochains Vivo X300 / X300 Pro, ainsi que les OPPO Find X9 / X9 Pro, devraient bientôt arriver avec le nouveau Dimensity 9500.