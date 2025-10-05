Accueil » vivo X300 et X300 Pro : la certification en Malaisie confirme une arrivée imminente à l’international

Alors que la série Vivo X300 sera officiellement dévoilée le 13 octobre en Chine, les signes d’un lancement mondial se multiplient. Après plusieurs certifications repérées en Asie et en Europe, c’est désormais en Malaisie que le Vivo X300 Pro a obtenu son feu vert réglementaire, confirmant une sortie hors de Chine dans les prochaines semaines.

Le Vivo X300 Pro validé par la SIRIM en Malaisie

D’après la base de données de la SIRIM (l’autorité de certification malaisienne), le Vivo X300 Pro apparaît sous le numéro de modèle V2514. Cette étape vient s’ajouter à d’autres approbations déjà obtenues :

la Eurasian Economic Commission (EEC) en Europe,

ainsi que les autorités indonésiennes TKDN et SDPPI.

Sur le plan technique, le vivo X300 Pro avait récemment fait parler de lui sur Geekbench, affichant la présence de la puce MediaTek Dimensity 9500, épaulée par 16 Go de RAM et le système Android 16.

Le Vivo X300 standard également en préparation

Le Vivo X300, référencé sous le numéro de modèle V2515, suit un parcours similaire. On l’a déjà aperçu dans les bases de données de Geekbench, de la BIS (Inde), ainsi que des organismes indonésiens TKDN et SDPPI.

Là encore, les spécifications mettent en avant le Dimensity 9500, 16 Go de RAM et Android 16, confirmant que même la version standard bénéficiera de hautes performances.

Un duel annoncé avec le OPPO Find X9

La série OPPO Find X9 et X9 Pro, attendue en Chine le 16 octobre, devrait également miser sur la même puce Dimensity 9500. Selon plusieurs rapports, l’ordre des lancements mondiaux pourrait se jouer de la façon suivante :

Vivo X300/X300 Pro : officialisation en Chine le 13 octobre,

OPPO Find X9/X9 Pro : lancement en Chine le 16 octobre, puis déploiement global fin octobre,

Vivo X300/X300 Pro : arrivée sur les marchés internationaux à partir de novembre.

Des innovations photo attendues

Si les détails complets restent encore confidentiels, une fuite récente a mis en avant un convertisseur téléobjectif pour le vivo X300 Pro, suggérant des capacités accrues en zoom et en photographie longue distance. Vivo pourrait ainsi chercher à renforcer son positionnement face à Oppo et Xiaomi, qui misent de plus en plus sur la photo computationnelle et les capteurs spécialisés.

Un écosystème complet présenté en Chine

Lors de l’événement chinois du 13 octobre, Vivo ne se limitera pas aux smartphones. Seront également présentés :.

la Vivo Pad 5e,

la Vivo Watch GT 2,

et les écouteurs Vivo 5.

Reste à savoir si ces produits accompagneront le X300 et le X300 Pro sur les marchés internationaux, ou s’ils resteront exclusifs à la Chine dans un premier temps.

Un lancement mondial dès novembre ?

Tout indique que Vivo prépare activement le lancement international de la série vivo X300. Avec son design haut de gamme, son Dimensity 9500 de dernière génération et Android 16, la gamme a toutes les cartes en main pour rivaliser avec les prochains flagships de OPPO et de Xiaomi.

Si le calendrier se confirme, les premiers marchés en dehors de la Chine pourraient accueillir les vivo X300 et vivo X300 Pro dès le mois de novembre 2025. Une période stratégique avant les fêtes de fin d’année, où la bataille des flagships Android s’annonce particulièrement féroce.