HMD Pulse 2 Pro : un design inspiré de l’iPhone 17 et un écran plus fluide au programme

Après avoir lancé le Pulse Pro en avril dernier, HMD prépare déjà son successeur : le Pulse 2 Pro. Une nouvelle fuite vient de révéler plusieurs détails clés sur le smartphone, notamment sa batterie, sa puce, et surtout un design revu qui rappelle fortement la gamme iPhone 17 d’Apple.

HMD Pulse 2 Pro: Un design revisité aux allures d’iPhone

Selon les rendus partagés, le module photo du Pulse 2 Pro semble mêler les lignes du modèle standard et des versions Pro de l’iPhone 17. On retrouve un double capteur photo logé dans une zone en forme de pilule surélevée, elle-même intégrée dans un carré arrondi (squircle) — un style directement inspiré du design Apple.

L’épaisseur du module photo est d’ailleurs plus prononcée que sur le premier Pulse Pro, accentuant la présence visuelle à l’arrière du téléphone.

Sur le plan technique, plusieurs améliorations sont au rendez-vous. L’écran passe de 6,65 à 6,7 pouces, toujours basé sur une dalle IPS LCD, mais avec une nette montée en gamme avec une résolution full HD+ (contre HD+ auparavant), et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, au lieu de 90 Hz.

Ces changements devraient offrir une expérience multimédia beaucoup plus fluide et détaillée, que ce soit pour le visionnage de vidéos ou le défilement d’applications.

Un processeur Unisoc légèrement plus puissant

Sous le capot, le Unisoc T606 du Pulse Pro laisse sa place au Unisoc T615 (ou T7250, selon certaines sources, une version rebaptisée du même chipset).

Cette nouvelle puce reste gravée en 12 nm et ne prend toujours pas en charge la 5G, un point qui pourrait décevoir certains utilisateurs.

En revanche, on peut s’attendre à des performances un peu supérieures en multitâche et en efficacité énergétique.

Le HMD Pulse 2 Pro devrait également proposer :

Une meilleure résistance à l’eau et à la poussière avec la certification IP54 (contre IP52 auparavant)

Deux haut-parleurs stéréo

Deux microphones

Des boutons personnalisables

Une puce NFC pour le paiement sans contact

Côté design, trois coloris seraient prévus : : Glacier Green, Midnight Black, et Twilight Purple.

Aucune information n’a encore filtré concernant la date de lancement officielle, mais le téléphone semble déjà bien avancé dans son développement.