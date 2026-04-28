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OnePlus Ace 6 Ultra : le smartphone gaming qui mise tout sur la puissance et l’endurance

OnePlus Ace 6 Ultra : le smartphone gaming qui mise tout sur la puissance et l’endurance

OnePlus muscle son catalogue chinois avec le OnePlus Ace 6 Ultra, un smartphone pensé moins comme un flagship photo que comme une machine de performance.

Processeur Dimensity 9500, écran 165 Hz, batterie massive et manette dédiée : la marque cible clairement les joueurs mobiles exigeants.

Un Dimensity 9500 au centre du jeu

Le OnePlus Ace 6 Ultra repose sur le MediaTek Dimensity 9500, gravé en 3 nm par TSMC. OnePlus met en avant une architecture CPU « all-big-core », avec des gains annoncés en performance et en efficacité énergétique par rapport à la génération précédente.

Pour éviter que cette puissance ne s’essouffle, la marque associe sa couche logicielle gaming « Wind Chaser Gaming Kernel » à un système de refroidissement Glacier, incluant une chambre à vapeur de 6000 mm². L’objectif est simple : maintenir des fréquences élevées dans les jeux lourds, même lorsque l’écran se remplit d’effets.

Un écran 165 Hz et une vraie logique d’accessoire

En façade, le smartphone adopte une dalle OLED BOE de 6,78 pouces, en définition 1.5K, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Le tactile grimpe jusqu’à 4000 Hz en échantillonnage instantané, un détail pensé pour séduire les joueurs compétitifs.

Le détail le plus singulier reste toutefois la compatibilité avec le Strix Gaming Controller, une manette optionnelle sans joystick, dotée de gâchettes mécaniques à faible latence et d’une puce e-sport indépendante. OnePlus ne vend donc pas seulement un téléphone : il tente de construire une expérience gaming modulaire.

Une batterie géante, une photo secondaire

Le OnePlus Ace 6 Ultra embarque une batterie de 8600 mAh avec charge filaire 120 W, un choix qui illustre parfaitement ses priorités. L’autonomie et la stabilité priment sur la polyvalence photo. À l’arrière, on retrouve un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Le téléphone tourne sous ColorOS 16 basé sur Android 16, avec mémoire LPDDR5X et stockage UFS 4.1. Il profite aussi de certifications IP66, IP68, IP69 et IP69K, un niveau de protection rarement mis autant en avant sur ce segment.

Prix chinois agressif, ambitions claires

En Chine, le OnePlus Ace 6 Ultra démarre à 3 499 yuans, soit environ 440 euros, pour la version 12 Go + 256 Go. Le modèle 16 Go + 1 To monte à 5 099 yuans (640 euros), tandis que la manette gaming est annoncée autour de 55 euros.

Avec ce modèle, OnePlus ne cherche pas à tout faire parfaitement. La marque assume un smartphone taillé pour la performance, l’endurance et le jeu mobile. Un positionnement qui pourrait parler à une génération pour qui le téléphone n’est plus seulement un appareil de communication, mais une console toujours connectée.