Xiaomi 17 Pro : le nouveau capteur Light Hunter 950L défie l’iPhone 17 Pro

Le compte à rebours est lancé : la série Xiaomi 17 sera officiellement dévoilée ce jeudi 25 septembre en Chine. Mais avant même la présentation, la marque a déjà choisi de mettre en avant ce qu’elle considère comme son arme secrète : les caméras des modèles Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max.

Xiaomi 17 Pro : Un nouveau capteur signé Leica

Au cœur des améliorations, on trouve le Light Hunter 950L, un capteur développé en partenariat avec Leica. Selon Xiaomi, il atteint une plage dynamique de 16,5 EV, contre 13,5 EV pour le Light Fusion 900 du Xiaomi 15 Pro.

Concrètement, cela signifie plus de détails dans les zones d’ombre et de lumière, avec moins de zones « brûlées » sur les scènes à fort contraste.

Xiaomi met aussi en avant un nouveau traitement de lentilles destiné à réduire les reflets et effets fantômes, par exemple lorsqu’une lampe éclaire un ciel nocturne.

Xiaomi 17 Pro vs iPhone 17 Pro

Pour frapper fort, le président de Xiaomi, Lu Weibing, a partagé un portrait en contre-jour comparant directement le Xiaomi 17 Pro et l’iPhone 17 Pro.

Le cliché du Xiaomi 17 Pro garde une meilleure maîtrise des zones lumineuses et propose des couleurs plus saturées, prêtes à être partagées.

L’iPhone 17 Pro reste fidèle à sa philosophie : des tons plus naturels et plus subtils.

Une différence claire d’approche : Xiaomi mise sur l’effet « waouh » immédiat, Apple sur la fidélité.

À confirmer dans les tests indépendants

Comme toujours, ces premiers exemples fournis par le constructeur sont à prendre avec des pincettes. Il faudra attendre les tests indépendants et benchmarks pour vraiment juger de la performance du Light Hunter 950L face au nouveau téléobjectif Fusion 48 mégapixels d’Apple.

Mais une chose est sûre : Xiaomi réussit son coup marketing en lançant un duel direct avec l’iPhone 17 Pro. Et à quelques heures de la présentation officielle, la bataille des caméras s’annonce déjà comme le point central de cette nouvelle génération.