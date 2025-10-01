Accueil » Le Galaxy Z TriFold se montre bientôt : L’écran XXL qui va révolutionner le format pliable

Le Galaxy Z TriFold se montre bientôt : L’écran XXL qui va révolutionner le format pliable

Le Galaxy Z TriFold se montre bientôt : L'écran XXL qui va révolutionner le format pliable

Après des années de rumeurs, Samsung serait enfin prêt à montrer son tout premier téléphone tri-fold, le Galaxy Z TriFold — un appareil qui se déplie en trois segments pour offrir une surface proche d’une tablette XXL.

Selon des sources coréennes, le géant sud-coréen présentera discrètement son triple pli lors du sommet APEC qui se tient du 31 octobre au 1ᵉʳ novembre en Corée du Sud. Le smartphone devrait apparaître dans l’espace exposition, marquant sa première sortie publique.

Un lancement officiel pourrait suivre dès novembre, avec une disponibilité commerciale limitée, d’abord en Corée du Sud. Samsung prévoirait une production initiale réduite à 50 000 unités seulement — bien en-deçà de ses volumes habituels pour les Galaxy Z Fold et Z Flip.

Galaxy Z TriFold : La bataille des tri-folds commence

Jusqu’ici, seul Huawei commercialise un modèle tri-fold (le Mate XTs), mais l’arrivée de Samsung change la donne : la catégorie passe du statut de curiosité technologique à celui de nouveau terrain de compétition entre géants. D’autres constructeurs pourraient rapidement suivre.

Côté prix, il ne faut pas rêver : les rumeurs évoquent un tarif autour de 3 000 dollars, soit plus cher encore que le Mate XTs (2 500 dollars). À ce stade, le tri-fold restera donc un produit de niche, réservé aux passionnés fortunés.

Les fuites laissent entrevoir un format proche de celui de Huawei : un grand écran intérieur façon tablette, obtenu grâce à deux charnières successives. Reste à voir si Samsung saura :

limiter l’épaisseur une fois replié,

améliorer la durabilité des charnières,

et optimiser l’expérience logicielle pour tirer parti de trois volets d’écran.

Et pour le marché mondial ?

Samsung n’a pas encore confirmé de date ni de prix hors Corée, mais le Galaxy Z TriFold a de bonnes chances d’arriver ensuite en Europe et aux États-Unis. La question est de savoir quand… et à quel prix.

Avec ce tri-fold, Samsung pourrait signer sa plus grosse innovation depuis le premier Galaxy Fold en 2019. Mais avec un ticket d’entrée de 3 000 $, restera-t-il un objet de prestige ou amorcera-t-il une nouvelle ère pour les smartphones pliables ?