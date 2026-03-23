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Galaxy S26 : Comment transformer votre smartphone en webcam 4K pour votre PC ?

Galaxy S26 : Comment transformer votre smartphone en webcam 4K pour votre PC ?

Sur le papier, les améliorations photo du Galaxy S26 se lisent comme une promesse de plus. Mais, la nouveauté la plus « utile au quotidien » n’est pas forcément celle qu’on repère au premier coup d’œil : Samsung permet désormais d’utiliser nativement son smartphone Galaxy S26 comme webcam USB sur un ordinateur.

Repérée par Android Authority, la fonction transforme le Galaxy S26 en caméra plug-and-play, sans application tierce ni configuration obscure — une petite bascule qui peut changer la qualité de vos appels vidéo du jour au lendemain.

Galaxy S26 : Une option simple, pensée pour devenir un réflexe

Le principe est presque trop évident : vous branchez votre Galaxy S26 à un PC via un câble USB, et le téléphone propose une option pour passer en mode webcam. Une fois activé, l’ordinateur détecte le smartphone comme une caméra standard. Pas de driver à installer, pas d’appli « compagnon », pas de bidouille.

Samsung ajoute aussi un « Mode haute qualité » pour pousser un flux plus propre, typiquement via un débit plus élevé — l’idée étant de tirer réellement parti des capteurs et du traitement d’image du téléphone, au lieu de se contenter d’un rendu « webcam ».

Un héritage Pixel… devenu une brique officielle d’Android

Ce n’est pas une invention sortie de nulle part : Google avait ouvert la voie avec Android 14 QPR1 sur les Pixel, en intégrant un mode « device as webcam » directement au système. Techniquement, l’appareil se présente comme un périphérique UVC (USB Video Class), ce qui explique la compatibilité large avec différents systèmes hôtes.

Autrement dit, Samsung ne « réinvente » pas la webcam : il industrialise enfin une capacité déjà prévue par Android — et l’amène dans une gamme phare, là où l’usage peut devenir massif.

Les limites : filaire, et (parfois) la chaleur en échange

Ce genre de fonction est moins glamour qu’un nouveau capteur, mais plus révélateur : le smartphone devient un périphérique premium du PC. C’est une tendance de fond, alimentée par le travail hybride, les visios à répétition et la création de contenu « léger » (streams, démos, cours, interviews).

Il y a aussi, en creux, une comparaison inévitable : Apple a popularisé l’idée avec Appareil photo Continuité, notamment en mode sans fil. Samsung, lui, mise ici sur un choix plus universel mais plus « pro » : le filaire, la fiabilité, l’instantané. Et c’est aussi une manière de dépasser ses solutions maison limitées à son écosystème.

Deux bémols ressortent déjà. D’abord, la fonctionnalité semble réservée au Galaxy S26 à ce stade. Ensuite, elle impose une connexion USB, là où certains espèrent une expérience totalement sans fil. Enfin, le mode haute qualité peut entraîner un échauffement du smartphone lors d’usages prolongés — logique, puisqu’il faut encoder et pousser un flux plus lourd en continu.

Reste que le calcul est simple : quand la caméra de votre téléphone surclasse largement celle de votre laptop, cette option a un parfum d’évidence. Et une fois qu’on y a goûté, revenir à une webcam 720p fatiguée ressemble vite à un retour en arrière.