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Galaxy S26 : Comment transformer votre smartphone en webcam 4K pour votre PC ?

Smartphones par Yohann Poiron le Galaxy S26 Samsung
Galaxy S26 : Comment transformer votre smartphone en webcam 4K pour votre PC ?
Galaxy S26 : Comment transformer votre smartphone en webcam 4K pour votre PC ?

Sur le papier, les améliorations photo du Galaxy S26 se lisent comme une promesse de plus. Mais, la nouveauté la plus « utile au quotidien » n’est pas forcément celle qu’on repère au premier coup d’œil : Samsung permet désormais d’utiliser nativement son smartphone Galaxy S26 comme webcam USB sur un ordinateur.

Repérée par Android Authority, la fonction transforme le Galaxy S26 en caméra plug-and-play, sans application tierce ni configuration obscure — une petite bascule qui peut changer la qualité de vos appels vidéo du jour au lendemain.

Galaxy S26 : Une option simple, pensée pour devenir un réflexe

Le principe est presque trop évident : vous branchez votre Galaxy S26 à un PC via un câble USB, et le téléphone propose une option pour passer en mode webcam. Une fois activé, l’ordinateur détecte le smartphone comme une caméra standard. Pas de driver à installer, pas d’appli « compagnon », pas de bidouille.

Samsung ajoute aussi un « Mode haute qualité » pour pousser un flux plus propre, typiquement via un débit plus élevé — l’idée étant de tirer réellement parti des capteurs et du traitement d’image du téléphone, au lieu de se contenter d’un rendu « webcam ».

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Un héritage Pixel… devenu une brique officielle d’Android

Ce n’est pas une invention sortie de nulle part : Google avait ouvert la voie avec Android 14 QPR1 sur les Pixel, en intégrant un mode « device as webcam » directement au système. Techniquement, l’appareil se présente comme un périphérique UVC (USB Video Class), ce qui explique la compatibilité large avec différents systèmes hôtes.

Autrement dit, Samsung ne « réinvente » pas la webcam : il industrialise enfin une capacité déjà prévue par Android — et l’amène dans une gamme phare, là où l’usage peut devenir massif.

Les limites : filaire, et (parfois) la chaleur en échange

Ce genre de fonction est moins glamour qu’un nouveau capteur, mais plus révélateur : le smartphone devient un périphérique premium du PC. C’est une tendance de fond, alimentée par le travail hybride, les visios à répétition et la création de contenu « léger » (streams, démos, cours, interviews).

Il y a aussi, en creux, une comparaison inévitable : Apple a popularisé l’idée avec Appareil photo Continuité, notamment en mode sans fil. Samsung, lui, mise ici sur un choix plus universel mais plus « pro » : le filaire, la fiabilité, l’instantané. Et c’est aussi une manière de dépasser ses solutions maison limitées à son écosystème.

Deux bémols ressortent déjà. D’abord, la fonctionnalité semble réservée au Galaxy S26 à ce stade. Ensuite, elle impose une connexion USB, là où certains espèrent une expérience totalement sans fil. Enfin, le mode haute qualité peut entraîner un échauffement du smartphone lors d’usages prolongés — logique, puisqu’il faut encoder et pousser un flux plus lourd en continu.

Reste que le calcul est simple : quand la caméra de votre téléphone surclasse largement celle de votre laptop, cette option a un parfum d’évidence. Et une fois qu’on y a goûté, revenir à une webcam 720p fatiguée ressemble vite à un retour en arrière.

 

Tags : Galaxy S26Samsung
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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