WhatsApp prépare enfin l’arrivée des pseudos : bientôt la fin du numéro obligatoire ?

Depuis son lancement, WhatsApp a toujours reposé sur une règle simple : chaque compte est lié à un numéro de téléphone. Une méthode pratique pour retrouver ses contacts, mais qui a aussi ses limites.

Désormais, Meta semble prêt à franchir une étape importante : l’introduction des noms d’utilisateur personnalisés.

L’information provient de WABetaInfo, une source reconnue pour suivre de près les nouveautés de WhatsApp. Dans la dernière bêta de l’application Android, une nouvelle option est apparue dans les paramètres, permettant aux utilisateurs de réserver un pseudonyme.

Ce système de réservation semble logique. Meta devrait déployer la fonctionnalité progressivement, et donner la possibilité de bloquer son identifiant à l’avance évitera les problèmes d’usurpation d’identité. On peut donc imaginer une ruée vers les pseudos les plus simples ou les plus convoités, un peu comme lors du lancement de Twitter ou Instagram.

Pourquoi ce changement est-il important pour WhatsApp ?

Jusqu’à présent, le numéro de téléphone était le seul moyen de créer et de gérer un compte WhatsApp. Cela avait l’avantage de la simplicité, mais posait aussi plusieurs problèmes.

D’abord, un numéro est une donnée sensible : partager son contact WhatsApp, c’est partager une information personnelle. Ensuite, changer de numéro impliquait de transférer son compte, ce qui pouvait être contraignant. Enfin, contacter une personne inconnue — dans un cadre professionnel par exemple — pouvait représenter un risque de sécurité.

Avec l’arrivée des pseudonymes, WhatsApp rejoindra enfin la concurrence. Telegram et Signal proposent déjà ce type d’identifiants, qui permettent de discuter sans révéler son numéro. Même Apple iMessage autorise l’utilisation d’une adresse e-mail en guise d’identifiant.

Un déploiement à grande échelle, mais complexe

Meta n’a pas encore communiqué de date officielle, mais on comprend pourquoi cette nouveauté prend du temps. WhatsApp compte aujourd’hui plus de 3 milliards d’utilisateurs actifs mensuels. Migrer un tel volume vers un nouveau système d’identification nécessite une extrême prudence, pour éviter les doublons, les pertes de données ou les usurpations.

C’est pourquoi l’idée de la réservation de pseudos paraît pertinente. Elle permet d’assurer une transition en douceur, tout en laissant à chacun la chance de conserver son surnom ou son pseudo historique, souvent utilisé sur plusieurs plateformes.

Un vrai tournant pour WhatsApp

L’introduction des noms d’utilisateur marque un changement stratégique majeur pour WhatsApp. Plus qu’un simple ajout pratique, c’est une évolution qui renforce la confidentialité et la flexibilité de l’application, tout en rapprochant Meta des standards établis par ses concurrents.

Si cette fonctionnalité est déployée avec succès, WhatsApp pourrait devenir un outil encore plus universel, adapté aussi bien aux échanges personnels qu’aux usages professionnels.

La question reste désormais ouverte : choisirez-vous de rester fidèle à votre numéro, ou allez-vous vous emparer rapidement de votre pseudo préféré ?