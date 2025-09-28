Accueil » Huawei Nova Flip S : le prochain smartphone pliable abordable se précise

Après le succès du Nova Flip en 2024, Huawei prépare déjà son successeur. Selon le leaker réputé Digital Chat Station, le futur Nova Flip S viendra consolider la position de Huawei sur le marché des pliables plus accessibles, tout en ajoutant des améliorations bienvenues.

Le Nova Flip S serait proposé en plusieurs configurations, avec 12 Go de RAM associés à 256 Go, 512 Go ou même 1 To de stockage.

Côté design, Huawei mise sur la personnalisation avec des coloris très variés : Sakura Pink, Zero White, Sky Blue, Starry Black, Feather Sand Black et New Green.

HarmonyOS 5.0 et nouvelle puce attendue

Le smartphone tournera sous HarmonyOS 5.0, la dernière version de l’OS maison de Huawei. Le Nova Flip original utilisait une puce Kirin 8, mais le modèle Flip S devrait embarquer un processeur plus puissant, garantissant une meilleure fluidité au quotidien et dans les usages multitâches.

Le prix du Nova Flip S devrait tourner autour de 5 000 yuans, soit environ 600 euros, ce qui le positionnerait comme l’un des pliables les plus abordables du marché.

Petit rappel des specs du Nova Flip (2024)

Pour comparer, le Nova Flip mesurait 169,8 × 75,4 × 6,9 mm (déplié) et 87,6 × 75,4 × 15,1 mm (plié), pour un poids de 195 g. Il intégrait un écran pliable LTPO OLED de 6,94 pouces à 120 Hz, accompagné d’un petit écran secondaire OLED de 2,14 pouces.

Son module photo comprenait un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS, un ultra grand-angle de 8 mégapixels et une caméra selfie de 32 mégapixels capable de filmer en 4K. Côté batterie, on retrouvait 4 400 mAh avec charge rapide 66W et charge inversée 5W.

Avec un prix agressif, un design coloré et la promesse d’un meilleur processeur, le Huawei Nova Flip S pourrait séduire les jeunes utilisateurs et démocratiser encore plus les smartphones pliables. Reste à voir si Huawei conservera l’équilibre entre compacité, performance et autonomie qui avait séduit avec le premier Nova Flip.