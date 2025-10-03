Windows 11 : Microsoft teste enfin les fonds d’écran vidéo

Bonne nouvelle pour les fans de personnalisation : Microsoft expérimente une nouvelle fonctionnalité permettant de définir des vidéos comme fonds d’écran sur Windows 11.

Cette option, repérée dans les dernières versions de test du système, permet d’utiliser des fichiers MP4 ou MKV en arrière-plan du bureau.

Un retour de DreamScene ?

Chaque fois que vous affichez votre bureau, la vidéo se met en lecture, exactement comme avec des solutions tierces populaires telles que Wallpaper Engine. Les plus anciens se souviendront que Microsoft avait déjà tenté l’expérience avec DreamScene sur Windows Vista Ultimate, avant de l’abandonner dès Windows 7.

Ce n’est pas une surprise si Microsoft remet cette idée sur la table. Les fonds d’écran animés font partie des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs. Wallpaper Engine figure d’ailleurs régulièrement dans le top 10 des applications les plus utilisées sur Steam, preuve de l’énorme intérêt pour ce type de personnalisation.

Un projet longtemps attendu

Microsoft testait déjà depuis plusieurs années des fonds d’écran dynamiques animés pour Windows 11. Des maquettes avaient même fuité début 2023, mais la fonctionnalité n’avait jamais été intégrée à la version finale du système. Cette fois-ci, l’arrivée des fonds d’écran vidéo natifs semble se rapprocher.

Avec cette nouveauté, Windows 11 pourrait enfin offrir une alternative officielle aux logiciels tiers et répondre à une attente de longue date des utilisateurs. Reste à voir si la fonctionnalité sera optimisée pour ne pas trop impacter les performances et l’autonomie des PC portables.