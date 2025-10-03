Accueil » Samsung prépare déjà One UI 9 basé sur Android 17 : ce que l’on sait

Samsung ne perd pas de temps. Alors que One UI 8.5 n’a pas encore été officiellement déployé, un rapport de SamMobile révèle que la firme coréenne travaille déjà sur sa prochaine grande mise à jour logicielle : One UI 9.

One UI 9 : Une mise à jour basée sur Android 17

Selon les informations issues d’un firmware en fuite, One UI 9 sera basé sur Android 17. La version découverte ne dévoile pas encore de fonctionnalités précises, mais elle confirme que Samsung a déjà entamé son développement.

Côté calendrier, il faudra probablement patienter jusqu’à 2026, mais la marque accélère ses cycles de mises à jour.

On peut donc espérer un lancement plus tôt que One UI 8.0, sorti le 15 septembre dernier.

Les premiers appareils à recevoir One UI 9

D’après le rapport, la nouvelle interface fera ses débuts sur les prochains modèles pliants de la marque :

Galaxy Z Fold 8

Galaxy Z Flip 8

Encore plus excitant, Samsung prévoirait de lancer son premier smartphone à triple pli à l’échelle mondiale en 2026, et celui-ci pourrait lui aussi bénéficier de One UI 9 dès sa sortie.

Quelles nouveautés attendre ?

Aucune fonctionnalité n’a encore fuité, mais plusieurs pistes semblent probables :