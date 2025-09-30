Accueil » Samsung frappe fort : ses puces 2 nm seront 30 % moins chères que celles de TSMC

Samsung frappe fort : ses puces 2 nm seront 30 % moins chères que celles de TSMC

Samsung Foundry vient de prendre une décision stratégique qui pourrait redistribuer les cartes du marché des semi-conducteurs : la firme sud-coréenne annonce une baisse spectaculaire du prix de ses wafers 2 nm, les ramenant à 20 000 dollars l’unité, contre environ 30 000 dollars chez TSMC.

Une réduction de plus de 30 %, qui pourrait séduire de nombreux clients à la recherche de solutions plus abordables.

TSMC toujours leader… mais pour combien de temps ?

Malgré les efforts constants de Samsung pour rattraper son concurrent taïwanais, TSMC reste à ce jour le roi incontesté de la fabrication de puces avancées. La raison principale ? Des taux de rendement bien plus élevés, ce qui garantit fiabilité et efficacité.

Mais avec cette offre tarifaire ultra-agressive, Samsung pourrait bien bousculer la hiérarchie et forcer certains clients à reconsidérer leur stratégie d’approvisionnement.

Des progrès visibles sur le 2 nm, malgré un historique compliqué

Jusqu’à récemment, les faibles rendements du 3 nm ont coûté cher à Samsung Foundry. Le Exynos 2500, initialement prévu pour les Galaxy S25, a été abandonné au profit d’un Snapdragon, en raison de problèmes de production.

Mais depuis, les choses semblent s’améliorer. Samsung aurait stabilisé son processus 3 nm et travaille déjà sur le 2 nm, avec des résultats prometteurs. Le processeur Exynos 2600, basé sur ce procédé, est même déjà en test et pourrait équiper la future gamme Galaxy S26.

Le prix comme levier d’attractivité

Avec un tarif fixé à 20 000 dollars par wafer 2 nm, Samsung envoie un message clair : l’innovation seule ne suffit plus, il faut aussi être compétitif sur les prix. Une stratégie qui pourrait forcer TSMC à revoir ses tarifs à la baisse, sous pression des clients soucieux de leurs marges.

Cette approche est risquée, car les rendements de Samsung ne sont pas encore au niveau de TSMC, mais si la firme parvient à stabiliser ses processus rapidement, elle pourrait reprendre des parts de marché importantes.

Et maintenant ? Tout dépend du Exynos 2600

Samsung fonde beaucoup d’espoirs sur le Exynos 2600, premier processeur maison en 2 nm, prévu pour la série Galaxy S26. En cas de succès, ce serait la preuve concrète de la maturité du processus de fabrication. Et un argument de poids pour attirer d’autres clients.

Le pari de Samsung est audacieux : rendre son processus 2 nm économiquement plus attractif, quitte à rogner temporairement sur ses marges. Reste à voir si la fiabilité technique suivra, et si les clients oseront tourner le dos à TSMC.

Une chose est sûre : la guerre des fondeurs vient de monter d’un cran.