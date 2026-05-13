Google continue de faire de Gemini la colonne vertébrale de son écosystème. Après Android 17 et Googlebook, c’est désormais Chrome sur Android qui s’apprête à recevoir une vague de fonctions IA dès la fin juin aux États-Unis, sur certains appareils Android 12 ou plus récents avec au moins 4 Go de RAM.

Gemini s’installe au cœur de la navigation

La nouveauté principale est l’arrivée d’un Gemini beaucoup plus contextuel dans Chrome. Depuis une icône intégrée au navigateur, l’utilisateur pourra interroger directement l’IA sur la page affichée : résumer un long article, expliquer un passage complexe ou extraire une information précise sans changer d’application.

Google veut ainsi transformer Chrome en assistant de navigation plutôt qu’en simple fenêtre sur le web. L’enjeu n’est plus seulement de chercher, mais de comprendre et d’agir au bon moment.

Chrome commence à exécuter de petites tâches

Gemini pourra aussi se connecter à l’écosystème Google. Ajouter un événement à Calendar, sauvegarder des ingrédients dans Keep ou retrouver une information dans Gmail deviendra possible directement depuis une page Web.

La fonction la plus ambitieuse reste Auto Browse. Réservée au lancement aux abonnés Google AI Pro et AI Ultra, elle permettra à Chrome de gérer certaines tâches répétitives, comme réserver un parking ou compléter une commande, avec confirmation avant les actions sensibles.

Nano Banana ajoute une couche créative

Google intègre aussi Nano Banana à Chrome sur Android. L’outil permettra de générer ou modifier des visuels à partir du contenu consulté, par exemple transformer une page dense en infographie ou visualiser un meuble dans une pièce depuis une annonce immobilière.

C’est une évolution importante : le navigateur ne sert plus seulement à lire le web, mais à le reformater selon les besoins de l’utilisateur.

Le navigateur devient un agent

Cette transformation pose évidemment des questions de sécurité. Google indique intégrer des protections contre les attaques par prompt injection, un risque critique dès qu’un assistant IA peut lire des pages et agir au nom de l’utilisateur.

Avec cette mise à jour, Chrome entre dans une nouvelle phase. Le navigateur devient un agent discret, capable de résumer, organiser, créer et automatiser. Une évolution prometteuse, mais qui demandera à Google de trouver le bon équilibre entre assistance utile et intervention trop intrusive.