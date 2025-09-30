Accueil » One UI 8.5 : L’IA de Samsung va gérer vos connexions Wi-Fi et 5G, est-ce une bonne idée ?

Samsung prépare une nouveauté discrète mais potentiellement très utile dans One UI 8.5, sa future interface Android qui fera ses débuts sur les Galaxy S26. Une fuite récente a dévoilé un nouveau menu dans les réglages de connectivité, intitulé « Passer aux données mobiles avec l’IA ».

Sous ce nom se cache un basculement automatique entre le Wi-Fi et le réseau mobile, géré par l’intelligence artificielle.

Un petit détail technique ? Pas tout à fait.

L’IA à la manœuvre pour optimiser votre connexion

Samsung veut ici éliminer le besoin de jongler manuellement entre Wi-Fi et données mobiles lorsque la connexion devient instable. Avec One UI 8.5, deux fonctions clés apparaissent :

Évaluation intelligente du lien : analyse en temps réel la qualité du signal Wi-Fi et bascule vers la 4G/5G si la connexion est jugée trop faible.

Commutation réseau intelligente : étudie votre historique de déplacement pour anticiper les zones où le Wi-Fi décroche régulièrement, et privilégier automatiquement la meilleure option.

Ces fonctions s’appuient sur le machine learning, qui apprend de vos habitudes pour optimiser la connectivité sans intervention manuelle.

Une promesse de confort… et d’autonomie ?

Le but est clair : éviter les coupures, économiser la batterie et améliorer la fluidité de navigation, en laissant l’IA gérer la transition entre réseaux.

Ceux qui utilisent leur Galaxy dans les transports ou sur des réseaux Wi-Fi publics instables pourraient y gagner en confort. Et pour les utilisateurs moins technophiles, cette automatisation est un vrai plus : plus besoin de vérifier manuellement si le Wi-Fi est à la peine.

Mais jusqu’où faire confiance à l’IA ?

Reste à savoir si cette IA prendra toujours les bonnes décisions. Un basculement trop fréquent entre Wi-Fi et données mobiles peut au contraire épuiser la batterie ou consommer inutilement du forfait.

De plus, certaines situations nécessitent une gestion plus fine : préférer rester connecté à un réseau local temporairement instable, ou éviter les données en itinérance à l’étranger, par exemple. Autant de cas où l’utilisateur pourrait vouloir garder la main.

Lancement prévu début 2026 avec les Galaxy S26

Samsung devrait intégrer cette fonctionnalité en premier sur les Galaxy S26, attendus début 2026. Les Galaxy S25 recevront quant à eux la mise à jour vers One UI 8.5 peu après.

L’IA au cœur des usages mobiles du futur ?

Ce genre de fonctionnalité montre bien l’orientation que prend l’IA mobile : non plus se contenter d’optimiser les photos ou de rédiger des SMS, mais gérer de manière proactive des éléments du système — ici la connectivité.

Samsung parie sur une expérience plus fluide, plus intelligente, où le téléphone anticipe les besoins sans qu’on lui demande. Une vision séduisante… tant que le contrôle reste entre les mains de l’utilisateur.