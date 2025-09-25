ChatGPT Pro : OpenAI prépare des fonctionnalités exclusives à 200 dollars/mois

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a une nouvelle fois fait parler de lui. Dans un post publié sur X, il a annoncé l’arrivée prochaine de nouvelles fonctionnalités pour ChatGPT, mais uniquement pour les abonnés du plan ChatGPT Pro à 200 dollars par mois. Certaines options pourraient même être facturées en supplément.

Cette annonce marque une étape stratégique : OpenAI veut pousser l’IA encore plus loin, mais ces avancées auront un coût, tant pour les serveurs que pour les utilisateurs.

ChatGPT Pro : Des fonctionnalités premium très gourmandes en calcul

Altman n’a pas donné de détails précis, mais tout porte à croire que ces nouveautés viseront les usages les plus avancés :

une raisonnement plus poussé grâce à des modèles spécialisés,

une intégration multimodale améliorée (texte, image, audio, vidéo),

des agents autonomes capables de gérer des tâches complexes,

et peut-être même une évolution de Sora ou GPT-Image.

Ces outils nécessitent une puissance de calcul colossale. D’où ce modèle premium, qui vient compléter l’offre actuelle : ChatGPT gratuit, ChatGPT Plus à 20 dollars, et maintenant ChatGPT Pro à 200 dollars pour les utilisateurs « power users » et entreprises.

Accessibilité vs rentabilité

Si le plan ChatGPT Pro attire surtout les entreprises et professionnels, l’introduction de frais supplémentaires pour certaines fonctionnalités pourrait créer une fracture entre utilisateurs.

Les analystes y voient une tendance lourde : l’IA est de plus en plus intégrée dans les workflows professionnels, mais seuls ceux qui peuvent payer auront accès aux outils les plus puissants. Pour les autres, il faudra se contenter d’une version plus limitée.

Un choix qui rappelle les récentes discussions autour des coûts astronomiques des data centers nécessaires pour entraîner et faire tourner ces modèles. Altman lui-même a reconnu que ces investissements se chiffreraient en trillions de dollars dans les prochaines années.

Une stratégie risquée, mais ambitieuse

Cette montée en gamme survient après une période agitée pour OpenAI, marquée par le lancement controversé de GPT-5, jugé en demi-teinte par une partie des utilisateurs. Mais, Altman ne cache pas son ambition : faire d’OpenAI le leader de l’IA dite agentique, capable d’exécuter des tâches complexes sans intervention humaine constante.

La concurrence est rude, avec Google et Anthropic en embuscade, mais OpenAI veut garder l’avantage en proposant les fonctionnalités les plus avancées… même si elles restent réservées à une élite capable de payer.

Avec ces nouvelles offres premium, OpenAI assume un virage : l’innovation sera coûteuse. ChatGPT restera accessible dans ses fonctions de base, mais les vraies révolutions — raisonnement de haut niveau, multimodalité avancée, agents autonomes — seront réservées aux abonnés ChatGPT Pro.

Reste à voir si ce pari paiera : ces innovations pourraient transformer la productivité des entreprises, mais aussi accentuer la fracture entre « AI haves » et « have-nots ».