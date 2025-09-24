Accueil » Nokia prolonge son accord avec HMD Global : les téléphones classiques restent au catalogue

En début d’année 2025, plusieurs rapports affirmaient que HMD Global avait mis fin à la production de smartphones Nokia. Mais selon une nouvelle information relayée par l’agence PTI, Nokia a finalement accepté de prolonger son contrat de licence avec HMD Global pour plusieurs années supplémentaires.

Cependant, attention : cette prolongation ne concerne pas les smartphones. HMD Global continuera à produire et vendre des téléphones classiques Nokia (feature phones), alors que les smartphones porteront désormais la marque HMD.

L’Inde, pilier du marché Nokia

Les smartphones Nokia sous licence HMD sont fabriqués en Inde et en Chine, mais c’est l’Inde qui représente le plus grand marché mondial. Le pays est à la fois un centre de production et un hub d’exportation.

D’après les données de IDC, HMD détient 22,4 % de part de marché en volume et 30,7 % en valeur dans le secteur des feature phones en Inde. En 2024, près de 54 millions d’unités ont été expédiées, preuve que la demande reste très forte pour ces téléphones classiques.

Une stratégie gagnant-gagnant :

Pour Nokia : la prolongation de l’accord permet de garder une visibilité mondiale, surtout dans le segment des téléphones à touches où la marque reste iconique.

• Pour HMD Global : la licence Nokia continue de renforcer sa position en zones rurales et urbaines, où la marque bénéficie toujours d’une forte reconnaissance.

Parallèlement, HMD travaille sur une diversification de son catalogue avec des smartphones et tablettes sous sa propre marque HMD, ainsi que des collaborations avec d’autres acteurs.

Nokia + HMD Global : Une continuité stratégique

La décision de Nokia et HMD Global de prolonger leur partenariat autour des feature phones assure une continuité stratégique. Dans des marchés comme l’Inde, où ces téléphones restent essentiels pour des millions d’utilisateurs, Nokia conserve sa place de référence tandis que HMD consolide son rôle d’acteur majeur.

Même si les smartphones Nokia disparaissent, les téléphones classiques à touches continueront à porter fièrement le nom Nokia encore plusieurs années.