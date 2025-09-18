Accueil » Xiaomi 17 Pro Max : un téléobjectif plus lumineux pour séduire les photographes

La série Xiaomi 17 continue de se dévoiler au fil des fuites, et cette fois c’est le modèle Pro Max qui attire l’attention. Alors que l’on en sait déjà beaucoup sur ses performances, une nouvelle fuite révèle un détail subtil mais important : une différence dans l’objectif téléphoto qui pourrait séduire les amateurs de photographie.

Xiaomi 17 Pro Max : Une configuration photo signée Leica

Comme les Xiaomi 17 et 17 Pro, le Xiaomi 17 Pro Max devrait embarquer le nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, attendu la semaine prochaine.

Mais, c’est bien le partenariat avec Leica qui attire les regards côté photo.

Les fuites indiquent que le Pro Max reprendra presque intégralement le système du Pro :

Un capteur principal de 50 mégapixels avec ouverture f/1.67,

Un ultra grand-angle de 17 mm,

Une optimisation logicielle et colorimétrique signée Leica, déjà saluée dans les précédentes générations.

Un téléobjectif qui capte plus de lumière

La vraie différence se jouerait sur le téléobjectif. Les deux modèles offriraient un zoom optique 5x, mais avec une variation d’ouverture :

iPhone 17 Pro Max : ouverture f/2.6 ,

, iPhone 17 Pro : ouverture f/3.0.

Ce petit ajustement permettrait au Pro Max de laisser entrer davantage de lumière, ce qui améliorerait les résultats en basse luminosité et offrirait un bokeh plus doux en mode portrait.

Une stratégie subtile de Xiaomi

Ce n’est pas une révolution, mais cette nuance montre comment Xiaomi cherche à positionner le Xiaomi 17 Pro Max comme l’option idéale pour les photographes sans bouleverser l’équilibre de la gamme.

Dans un marché où les concurrents misent fortement sur le zoom pour séduire (Samsung et son Space Zoom, par exemple), ce détail pourrait bien donner à Xiaomi un atout supplémentaire.

Le lancement de la série Xiaomi 17 est prévu demain … le jour de la sortie des iPhone 17 !