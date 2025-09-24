Accueil » Huawei FreeClip 2 : écouteurs open-ear avec IA, design ultraléger et 38h d’autonomie

Huawei vient de dévoiler en Chine ses nouveaux écouteurs FreeClip 2, successeurs directs des FreeClip lancés en 2023.

Avec leur design innovant, leur légèreté record et l’intégration poussée de l’intelligence artificielle via HarmonyOS, ces écouteurs FreeClip 2 veulent se positionner comme une alternative haut de gamme sur le marché des écouteurs sans fil open-ear.

Huawei FreeClip 2 : un design encore plus ergonomique

Les FreeClip 2 reprennent le format en boucle ouverte qui évite de boucher le conduit auditif, mais avec un poids réduit à seulement 5,1 g par écouteur.

Huawei a conçu ce modèle en s’appuyant sur les données de plus de 10 000 modèles d’oreilles, garantissant un confort optimal.

Le design se compose de trois éléments :

le Comfort Bean pour l’ancrage,

le Listening Ball avec une nouvelle architecture acoustique,

le pont en C Cloud-Sensation, en silicone liquide et métal à mémoire de forme.

Côté résistance, les écouteurs bénéficient d’une certification IP57 contre l’eau et la poussière, tandis que le boîtier compact (réduit de 17 % en taille et 14 % en poids) est certifié IP54.

Son immersif et appels clairs

Huawei a équipé ses FreeClip 2 de double haut-parleur dynamique de 10,8 mm couvrant une plage de 20 Hz à 20 kHz. Résultat : un son riche, des basses profondes et une scène sonore plus naturelle grâce au design open-ear.

Les appels bénéficient d’une réduction de bruit DNN grâce à un système à trois microphones, garantissant une voix claire même en environnement bruyant.

Autres fonctionnalités audio :

Spatial Audio pour un rendu immersif,

Volume adaptatif,

Son directionnel pour limiter les fuites sonores.

Harmony AI : l’assistant intelligent intégré

Les FreeClip 2 embarquent la 3ᵉ génération de puce IA Huawei avec NPU, offrant des fonctionnalités inédites comme :

Traduction en temps réel (chinois + 20 langues),

Commandes vocales via assistant intelligent,

Navigation audio contextuelle,

Contrôle d’appareils connectés,

Alertes anti-perte et détection de chute dans un rayon de 50 mètres.

Toutes les fonctions sont paramétrables via l’application Huawei Audio (iOS et Android).

Autonomie et recharge

Les Huawei FreeClip 2 offrent 9 heures d’écoute continue, jusqu’à 38 heures avec le boîtier (537 mAh), et 3 heures de lecture avec seulement 10 minutes de recharge.

La charge peut s’effectuer en USB-C filaire ou en sans-fil 3 W.

Connectivité et contrôles :

Bluetooth 6.0 avec codecs SBC, AAC et L2HC (HarmonyOS 3.0+),

Connexion multi-appareils (smartphone, tablette, PC),

Commandes tactiles : tapotement, glissement ou triple pression pour gérer la musique, le volume, les appels et l’assistant vocal.

Prix et disponibilité

Les Huawei FreeClip 2 sont disponibles en Bleu, Sable Blanc et Noir. Le prix en Chine est de 1 299 yuans (environ 169 €).

Avec les FreeClip 2, Huawei réussit à allier confort, design, IA et autonomie. Leur format open-ear, couplé à une puissance audio améliorée et des outils intelligents, en fait un produit pensé autant pour le sport que pour une utilisation quotidienne.

Si le lancement mondial est confirmé, ils pourraient bien devenir une référence sur le marché des écouteurs entièrement sans fil open-ear en 2025.