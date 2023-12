Huawei lance les FreeClip : des écouteurs ouverts innovants

by

Alors que les gens tentent de mieux fusionner leur vie numérique et leur vie réelle, les écouteurs ouverts deviennent un choix de plus en plus populaire. Mais la plupart de ces produits ont une conception similaire : un contour d’oreille qui positionne le haut-parleur au-dessus de l’oreille, avec une partie batterie généralement située derrière l’oreille.

Les FreeClip de Huawei adoptent une approche différente, avec une forme de fer à cheval qui s’enroule autour du milieu de l’oreille. Les FreeClip, qui ressemblent à des bijoux, existent en violet ou en noir et sont disponibles en France au prix de 199.99 euros.

Le design du clip est censé être plus confortable pour une utilisation prolongée et, contrairement à la forme de la corne d’oreille, il n’interfère pas avec les lunettes. Huawei précise que la partie arrière (le « Comfort Bean ») et le boîtier du haut-parleur (l’« Acoustic Ball ») ont tous deux une forme ergonomique. Mais, c’est la pièce qui relie ces deux sections qui est particulièrement intrigante. Connu sous le nom de C-bridge, Huawei affirme qu’il est doté d’un capteur adaptatif qui apprend et ajuste la force de serrage du mécanisme de fermeture, réduisant ainsi la tension sur le cartilage de l’oreille.

Les écouteurs sont également réversibles : des capteurs intégrés déterminent quel écouteur se trouve dans quelle oreille, ce qui élimine l’ajustement droite/gauche de la plupart des écouteurs sans fil.

Comme les autres écouteurs ouverts, les FreeClip ne s’appuient pas sur l’ouverture de votre conduit auditif, de sorte que vous pouvez toujours entendre le monde extérieur ainsi que votre musique, vos appels téléphoniques ou vos podcasts.

Une excellente qualité audio ?

En règle générale, cela se traduit par une baisse de la qualité audio et des fuites sonores potentielles, mais Huawei affirme avoir mis au point deux moyens de combattre ces problèmes : une bobine mobile à double circuit magnétique et à haute sensibilité, qui améliore la puissance délivrée aux haut-parleurs, et un système d’ondes sonores inversées, qui effectue apparemment une sorte d’annulation du bruit de manière à réduire tout son qui s’échappe.

Huawei indique que les FreeClip sont classés IP54 pour la protection contre l’eau et la poussière, ce qui devrait leur permettre de résister à la sueur et aux projections d’eau, à condition de les nettoyer après chaque utilisation. L’autonomie de la batterie est estimée à 8 heures en utilisation continue, et peut être étendue à 36 heures grâce à l’étui de chargement.