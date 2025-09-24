Accueil » One UI 8.5 : Samsung copie-t-il le design Liquid Glass d’iOS 26 ?

One UI 8.5 : Samsung copie-t-il le design Liquid Glass d’iOS 26 ?

Le futur One UI 8.5, basé sur Android 16, commence déjà à faire parler de lui. De nouvelles fuites montrent une interface qui semble étrangement inspirée du design Liquid Glass d’Apple, introduit avec iOS 26 sur l’iPhone 17.

Si certains y voient une modernisation bienvenue, d’autres parlent carrément d’un « copier-coller » de l’esthétique Apple.

One UI 8.5 : Des ressemblances troublantes avec iOS 26

Les images partagées par SammyGuru montrent une refonte visuelle des applis natives de Samsung. Dans l’app Mes fichiers, on remarque :

une barre de recherche flottante en bas de l’écran,

des icônes circulaires pour les catégories,

des éléments flottants avec ombres portées et dégradés de débordement.

Même constat dans l’application Téléphone : la navigation adopte désormais une pilule flottante unique en bas de l’écran, où un cercle lumineux met en avant l’onglet actif — exactement comme sur iOS 26.

Ces choix renforcent l’impression que Samsung a repris l’esprit de Liquid Glass, avec des interfaces translucides, des effets de profondeur et des animations plus fluides.

Samsung s’inspire-t-il trop d’Apple ?

Apple avait présenté Liquid Glass comme une révolution visuelle avec iOS 26, mais la mise à jour a reçu un accueil mitigé : les premiers bêtas souffraient de nombreux bugs, et certains utilisateurs ont trouvé le style trop chargé et réclamaient un retour au design plus sobre d’iOS 18.

Malgré tout, Apple reste l’entreprise la plus influente et copiée du secteur. Qu’il s’agisse de l’encoche, de la Dynamic Island ou maintenant de Liquid Glass, ses choix finissent presque toujours par inspirer la concurrence.

Samsung semble être l’un des premiers grands constructeurs Android à s’engager dans cette voie, quitte à brouiller les lignes entre One UI et iOS.

Est-ce une bonne idée pour Samsung ?

L’inspiration n’est pas forcément une mauvaise chose. Si One UI 8.5 parvient à corriger les défauts de Liquid Glass tout en gardant son élégance, Samsung pourrait séduire ceux qui trouvaient Android moins raffiné visuellement.

Mais certains fans de la marque risquent de regretter l’identité visuelle propre de One UI, qui depuis plusieurs années privilégiait la sobriété et la personnalisation inspirée de Material You de Google.

Avec One UI 8.5, Samsung semble s’inspirer directement d’Apple et de son controversé Liquid Glass. Reste à savoir si cela sera perçu comme une modernisation bienvenue ou comme une perte d’originalité.

Qu’en pensez-vous : préférez-vous que Samsung innove par lui-même ou qu’il s’inspire des tendances Apple pour rester compétitif ?