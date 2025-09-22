OnePlus 15 : design compact, nouveau matériau et Snapdragon 8 Elite Gen 5

Le futur OnePlus 15, attendu en octobre 2025, pourrait marquer une vraie rupture avec le OnePlus 13. Selon le tipster Digital Chat Station, qui affirme avoir eu le smartphone en main, le design et les matériaux employés vont sensiblement évoluer.

OnePlus 15 : Un design plus compact et épuré

Le OnePlus 15 embarquerait un écran plat de 6,78 pouces aux coins arrondis. Cela le rendrait plus maniable que les grands formats concurrents, comme l’iPhone 17 Pro Max (6,9 pouces).

Le châssis adopterait une nouvelle finition mate inspirée de l’univers de Dune, avec un ton terreux et une texture qui remplacerait le rendu brillant du OnePlus 13.

La vraie nouveauté est la coque renforcée : le cadre serait recouvert d’un matériau « quatre fois plus dur que le titane », offrant une robustesse supérieure sans sacrifier l’élégance.

Les premières rumeurs annonçaient un module carré, en rupture avec le design circulaire du OnePlus 13. Mais Digital Chat Station dément ces rendus : le design final du bloc photo reste inconnu et devra être confirmé par OnePlus dans les prochaines semaines.

Des performances dopées par Snapdragon 8 Elite Gen 5

Sous le capot, le OnePlus 15 s’annonce plus puissant grâce au Snapdragon 8 Elite Gen 5. D’après les premiers benchmarks, le processeur offrirait 20 % de performances CPU en plus par rapport au Snapdragon 8 Elite Gen 3 du OnePlus 13. De quoi améliorer le multitâche, le jeu et les usages liés à l’IA.

Le OnePlus 15 devrait être officialisé en octobre 2025. Entre un design repensé, des matériaux plus résistants et un gain de puissance, ce flagship pourrait séduire ceux qui attendaient une vraie évolution de la gamme.