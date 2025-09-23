Accueil » iPhone 17 : le succès du lancement rassure Wall Street et relance l’action Apple

Le lancement de l’iPhone 17 n’a pas seulement séduit les consommateurs : il a aussi redonné confiance aux investisseurs.

Après des mois d’incertitudes liées aux tensions commerciales et aux doutes sur sa stratégie en intelligence artificielle, Apple retrouve des couleurs en bourse.

iPhone 17 : Apple rebondit après la tempête

À la veille de l’annonce, les investisseurs étaient fébriles. Les tarifs douaniers de 10 % sur les importations imposés par Washington, combinés à des inquiétudes autour de la chaîne d’approvisionnement chinoise et au scepticisme autour de Siri et de l’IA maison, avaient pesé lourdement sur l’action Apple.

Mais, le lancement réussi de l’iPhone 17 a changé la donne. Le 22 septembre 2025, le titre Apple s’échangeait autour de 255 dollars, très proche de son plus haut sur 52 semaines (260,09 dollars). De quoi transformer la panique de début d’année en regain de confiance.

Diversification de la production : l’atout sécurité

Apple ne s’est pas contentée d’un coup marketing : l’entreprise a accéléré la diversification de sa production, avec une montée en puissance de ses usines en Inde et au Vietnam. L’objectif est clair : d’ici 2026, la majorité des iPhone vendus aux États-Unis sortiront d’Inde.

Un signal fort envoyé aux investisseurs, qui redoutaient la dépendance quasi-exclusive à la Chine.

L’IA à la sauce Apple : sobriété plutôt que surenchère

Alors que Google et Microsoft multiplient les démonstrations spectaculaires en IA, Apple avance plus prudemment. Les critiques sur l’échec de « Siri contextuel » sont encore présentes, mais la firme assume son choix : privilégier la confidentialité et le calcul en local plutôt que de courir derrière des fonctionnalités tape-à-l’œil.

La stratégie semble porter ses fruits : Apple Intelligence progresse lentement mais sûrement, et l’entreprise gagne en crédibilité auprès d’un public qui valorise la sécurité et la stabilité.

Les services, moteur de stabilité

Si l’iPhone reste le pilier du chiffre d’affaires, les services prennent une place de plus en plus importante. Le segment a atteint un nouveau record à 26,6 milliards de dollars au premier trimestre 2025, apportant une stabilité bienvenue dans un contexte économique incertain.

Apple peut ainsi compter sur un socle récurrent qui amortit les fluctuations liées aux ventes de hardware.

Des défis toujours présents

Tout n’est pas gagné pour autant :

La dépendance persistante à la Chine demeure un risque structurel.

L’écart avec les concurrents en IA pourrait freiner l’attractivité si Apple ne parvient pas à séduire au-delà de son discours sur la confidentialité.

Le Vision Pro, fer de lance de la stratégie dans la réalité spatiale, peine encore à convaincre sur son potentiel commercial.

Malgré tout, Apple démontre une résilience solide, capable de rassurer les marchés après une période agitée.

Apple sur la voie de la stabilisation

Le lancement réussi de l’iPhone 17 agit comme un signal fort aux investisseurs : Apple reste capable de séduire les consommateurs et d’apaiser les marchés malgré un contexte difficile.

Si l’on parle davantage de récupération que de croissance explosive, le cap est clair : diversification industrielle, montée en puissance des services et IA centrée sur la confidentialité. De quoi remettre l’action Apple sur les rails et préparer l’avenir.