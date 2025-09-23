Accueil » iPhone 17 : un bug Wi-Fi perturbe certains utilisateurs, un correctif en approche

iPhone 17 : un bug Wi-Fi perturbe certains utilisateurs, un correctif en approche

iPhone 17 : un bug Wi-Fi perturbe certains utilisateurs, un correctif en approche

Après les soucis de réseau cellulaire évoqués par certains utilisateurs, de nouveaux retours d’utilisateurs pointent cette fois un bug lié au Wi-Fi de l’iPhone 17.

Plusieurs témoignages indiquent des déconnexions aléatoires, parfois liées à l’usage de l’Apple Watch.

iPhone 17 : Un bug intermittent qui affecte Wi-Fi et Bluetooth

Selon les signalements, l’iPhone 17 perd brièvement sa connexion Wi-Fi, voire Bluetooth, aussi bien lorsqu’il est verrouillé que lorsqu’il est déverrouillé. Dans la majorité des cas, la connexion se rétablit automatiquement après quelques secondes.

Ce bug peut rendre AirPlay inutilisable et perturber CarPlay, ce qui ajoute à la frustration de certains propriétaires.

Fait intriguant : plusieurs utilisateurs notent que le problème survient uniquement lorsqu’ils portent une Apple Watch. En retirant ou verrouillant la montre, la connexion Wi-Fi redevient stable. Il n’existe pas de modèle de montre unique en cause, ce qui laisse penser à un souci logiciel plutôt que matériel.

Quels modèles sont touchés ?

La majorité des témoignages concernent l’iPhone 17 standard, mais des cas similaires ont été relevés sur l’iPhone Air et l’iPhone 17 Pro Max.

Pour rappel, l’iPhone 17 avait déjà connu un bug de connectivité cellulaire, ainsi qu’un problème d’affichage sur certaines photos, confirmant que la nouvelle génération n’est pas exempte de défauts de jeunesse.

Vers une correction avec iOS 26.1 ?

La bonne nouvelle, c’est que plusieurs utilisateurs ayant contacté Apple ont indiqué que le problème avait été escaladé vers les ingénieurs de la marque. D’autres affirment ne pas constater le bug avec la bêta développeur d’iOS 26.1, laissant penser qu’un correctif logiciel est imminent.

Le fait que tous les utilisateurs ne soient pas touchés et que les symptômes disparaissent avec certaines configurations renforce l’hypothèse d’un problème logiciel corrigible, plutôt qu’un défaut matériel plus préoccupant.

Des débuts encore perfectibles

Comme à chaque lancement, les premiers acheteurs de l’iPhone 17 essuient quelques bugs. Rien de catastrophique ici, mais des désagréments qui peuvent affecter l’expérience au quotidien. Espérons qu’Apple déploie rapidement iOS 26.1 pour corriger ces problèmes de Wi-Fi et Bluetooth.

En attendant, si vous êtes concernés, une astuce simple consiste à désactiver temporairement votre Apple Watch pour stabiliser la connexion.