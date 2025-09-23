Xiaomi 17 : design, écrans et écosystème, quand Xiaomi s’inspire de l’iPhone 17

Alors qu’Apple a récemment lancé ses iPhone 17, Xiaomi s’apprête à dévoiler sa propre réponse avec la série Xiaomi 17, prévue pour le 25 septembre 2025 en Chine.

Au programme : Snapdragon 8 Elite Gen 5, écrans ultra-fins, caméras Leica… mais aussi un design et des fonctionnalités qui rappellent fortement les derniers iPhones.

Trois modèles pour concurrencer l’iPhone 17

La gamme se compose du Xiaomi 17, du Xiaomi 17 Pro et du Xiaomi 17 Pro Max. Tous les modèles adoptent un design aux coins plus arrondis, dans une esthétique qui rappelle directement l’iPhone 17.

Les deux versions Pro se distinguent par un ajout majeur : un second écran intégré à l’arrière, dans le module photo rectangulaire. Cette dalle secondaire permet d’afficher des notifications, d’utiliser le capteur principal pour des selfies et de débloquer de nouveaux usages multitâches.

Design et fonctionnalités : Xiaomi marche dans les pas d’Apple

L’iPhone 17 a séduit avec ses bords affinés. Xiaomi va encore plus loin avec des bordures de seulement 1,18 mm, ce qui en fait l’un des écrans les plus immersifs du marché.

Mais, l’inspiration la plus flagrante reste le lancement de la Xiaomi Super Island, une copie assumée de la Dynamic Island introduite par Apple en 2022. Cette zone interactive, intégrée à HyperOS 3, améliore le multitâche en affichant des notifications et des raccourcis dynamiques.

Xiaomi va même jusqu’à sauter la génération 16 pour passer directement à la série 17, un choix qui semble dicté par la volonté d’aligner sa gamme sur la numérotation des iPhone. Le modèle Xiaomi 17 Pro Max reprend même l’appellation phare de l’iPhone Pro Max.

HyperOS 3 : l’écosystème Xiaomi s’ouvre à Apple

Au-delà du design et du marketing, Xiaomi pousse plus loin la comparaison en intégrant des fonctions inédites de compatibilité avec l’écosystème Apple. Avec HyperOS 3, il devient possible de :

Déverrouiller un Xiaomi via Face ID ou Touch ID d’un iPhone, iPad ou Mac.

Synchroniser notifications, photos, fichiers et messages entre appareils Xiaomi et Apple.

Ouvrir plusieurs fenêtres flottantes sur iPad et Mac en interaction directe avec un smartphone Xiaomi.

Partager des médias entre iPhone et Xiaomi aussi facilement qu’entre deux appareils Apple.

Une stratégie claire : brouiller les frontières entre les univers iOS et Android pour séduire les utilisateurs déjà intégrés dans l’écosystème Apple.

Xiaomi 17, entre innovation et mimétisme

Avec ses écrans ultra-fins, son second écran dorsal et son Snapdragon 8 Elite Gen 5, le Xiaomi 17 a de solides arguments techniques. Mais il est difficile d’ignorer l’inspiration directe de l’iPhone 17, que ce soit dans le design, le nommage ou les nouvelles fonctions logicielles.

Reste à voir si Xiaomi parviendra à transformer cette proximité assumée avec Apple en véritable atout pour séduire les utilisateurs exigeants.