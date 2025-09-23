Accueil » Windows 11 25H2 : la prochaine mise à jour annuelle est prête à être déployée

Microsoft met la touche finale à la nouvelle mise à jour annuelle de Windows 11. Baptisée 25H2, elle vient d’atteindre le stade RTM (Release to Manufacturers), ce qui signifie qu’elle est finalisée et en cours de distribution aux fabricants de PC.

Sa diffusion auprès du grand public est donc imminente, probablement d’ici une à deux semaines.

Les premières estimations tablaient sur une sortie fin septembre ou début octobre. Cette fenêtre semble se confirmer, d’autant que Microsoft souhaite boucler ce déploiement avant la fin du support officiel de Windows 10, prévue pour mi-octobre 2025.

Windows 11 25H2: Une mise à jour mineure mais symbolique

Contrairement aux grandes refontes des versions précédentes, Windows 11 25H2 n’apporte que peu de nouveautés visibles. Il s’agit en réalité d’un petit patch qui active des fonctionnalités déjà présentes dans 24H2.

La plus attendue est le nouveau menu Démarrer :

un design épuré sur un seul panneau,

la possibilité de supprimer la section « Recommandé »,

moins de distractions et de contenus promotionnels.

Mais attention : Microsoft a confirmé que ce nouveau menu arrivera aussi sur Windows 11 24H2, via un déploiement progressif. Autrement dit, certains utilisateurs resteront sur 24H2 mais bénéficieront malgré tout de cette nouveauté avant ceux passés à 25H2.

Que change vraiment 25H2 ?

Même si la liste officielle des ajouts exclusifs n’est pas encore connue, la mise à jour devrait tout de même :

prolonger la période de support d’un an,

apporter quelques optimisations en arrière-plan,

améliorer la stabilité générale.

Côté performances, les premiers tests n’ont pas montré de gains significatifs, mais la version finale pourrait encore réserver de petites surprises au niveau de la fluidité de l’interface.

En résumé, Windows 11 25H2 sera surtout une mise à jour de continuité. Elle consolide les bases du système et prolonge le support, mais sans révolution. Pour les utilisateurs déjà sous 24H2, aucune urgence à migrer, puisque les principales nouveautés, comme le nouveau menu Démarrer, arriveront aussi sur leur version.