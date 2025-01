Accueil » Raspberry Pi 5 : Nouvelle version 16 Go et compensation carbone

La Fondation Raspberry Pi a annoncé la disponibilité générale d’une version 16 Go du Raspberry Pi 5, offrant des performances accrues pour des projets exigeants.

En parallèle, la Fondation lance un programme innovant de crédits pour la compensation carbone, permettant de neutraliser l’impact environnemental lié à la production, au transport et à l’élimination de ses appareils.

Raspberry Pi 5 de 16 Go : Une nouvelle frontière pour les utilisateurs exigeants

Dans un article de blog, le PDG de la Fondation Raspberry Pi, Eben Upton, a présenté cette nouvelle version, en mettant l’accent sur les cas d’utilisation qu’elle rend possibles. Avec une performance 3x supérieure à celle du Raspberry Pi 4, ce modèle de 16 Go est conçu pour répondre aux besoins de tâches complexes.

À qui s’adresse cette version 16 Go ?

Développeurs d’IA et scientifiques : Les tâches comme le traitement de Large Language Model (LLM) ou la dynamique des fluides nécessitent une mémoire par cœur plus importante. Le modèle 16 Go est parfaitement adapté à ces usages intensifs.

Utilisateurs de Linux en mode bureau : Bien que Raspberry Pi OS ait des exigences modestes en matière de mémoire, des distributions Linux plus lourdes comme Ubuntu tireront pleinement parti des 16 Go, offrant une expérience de bureau fluide.

Les avancées technologiques derrière l’amélioration

Le processeur Broadcom BCM2712 du Pi 5 prend en charge des capacités de mémoire supérieures à 8 Go, mais la disponibilité de la technologie était essentielle. La collaboration avec Micron a permis d’intégrer huit dies de mémoire LPDDR4X de 16Gbit dans un seul package, rendant possible cette variante 16 Go.

Pour les développeurs d’IA, les amateurs de Linux, ou les utilisateurs ayant des besoins intensifs, le Raspberry Pi 5 16 Go est une solution abordable et puissante.

Neutraliser l’empreinte carbone : Le programme de crédits de compensation

En plus de cette avancée matérielle, Raspberry Pi a annoncé un programme pionnier pour compenser son impact environnemental. Pour seulement 4 euros, les utilisateurs peuvent acheter un crédit de compensation carbone via des revendeurs agréés.

Comment cela fonctionne ?

Une évaluation réalisée par la société de décarbonisation Inhabit a estimé l’empreinte carbone totale liée à la fabrication, au transport et à l’élimination d’un Raspberry Pi 4 ou 5 à 6,5 kg de CO₂ équivalent. Lorsque les utilisateurs achètent un crédit de compensation carbone, Raspberry Pi collabore avec UNDO Carbon, une entreprise spécialisée dans l’altération accélérée des roches (ERW), pour capturer cette quantité de CO₂.

Le processus scientifique derrière l’ERW

Principe : Le basalte broyé est répandu sur des terres agricoles, où il réagit avec le CO₂ atmosphérique. Ce processus forme des roches qui stockent le carbone en toute sécurité.

Impact : Ce mécanisme permet de retirer le carbone de l’atmosphère de manière permanente sur plusieurs décennies.

Bien que le Raspberry Pi soit compact et léger, sa production génère une empreinte carbone. Ce programme offre une solution accessible pour les utilisateurs soucieux de l’environnement.

Prix et disponibilité

Le Raspberry Pi 5 16 Go est disponible dès maintenant auprès des revendeurs agréés au prix de 139,95 euros. En parallèle, les crédits de compensation carbone peuvent être ajoutés pour un coût modique, permettant aux utilisateurs de neutraliser leur impact environnemental.

Avec l’arrivée de cette version 16 Go et du programme de crédits carbone, la Fondation Raspberry Pi montre son engagement en faveur de l’innovation et de la durabilité.

Que vous soyez développeur cherchant à explorer l’IA, utilisateur de Linux, ou consommateur soucieux de l’environnement, ces nouveautés répondent à vos attentes. Vous pouvez désormais bénéficier de performances avancées tout en contribuant activement à la préservation de la planète.