Accueil » OpenAI s’associe à Nvidia : un partenariat stratégique à 100 milliards pour l’IA

OpenAI s’associe à Nvidia : un partenariat stratégique à 100 milliards pour l’IA

OpenAI s’associe à Nvidia : un partenariat stratégique à 100 milliards pour l’IA

OpenAI vient d’annoncer un partenariat stratégique d’envergure avec Nvidia pour accélérer le développement de ses modèles d’IA et préparer la course vers la superintelligence.

Cet accord historique combine investissements massifs, puissance de calcul accrue et expansion mondiale des data centers.

10 gigawatts de datacenters alimentés par Nvidia

Au cœur de ce partenariat, OpenAI prévoit de construire et déployer au moins 10 gigawatts de datacenters reposant sur les systèmes de Nvidia. Concrètement, cela représente des millions de GPU destinés à entraîner et exécuter les prochains modèles d’IA, dont les besoins en calcul ne cessent de croître.

En parallèle, Nvidia s’engage à investir jusqu’à 100 milliards de dollars dans OpenAI, progressivement, à mesure que chaque gigawatt de capacité est déployé. Les détails de l’accord devraient être finalisés dans les prochaines semaines.

Nvidia, partenaire privilégié d’OpenAI

OpenAI désigne désormais Nvidia comme son partenaire stratégique de référence pour l’infrastructure et le réseau dans ses plans d’expansion.

« Tout commence par le compute. L’infrastructure de calcul sera la base de l’économie du futur, et grâce à ce que nous construisons avec Nvidia, nous allons à la fois créer de nouvelles avancées en IA et les déployer à grande échelle pour les individus et les entreprises », a déclaré Sam Altman, PDG d’OpenAI.

Un contexte porteur : OpenAI a annoncé la semaine dernière que ChatGPT compte désormais 700 millions d’utilisateurs hebdomadaires actifs.

Un nouvel équilibre après Microsoft

Ce rapprochement avec Nvidia intervient après la révision de la relation entre OpenAI et Microsoft. Depuis janvier, l’éditeur de Windows n’est plus l’unique fournisseur de calcul pour OpenAI, conservant seulement un droit de priorité.

Depuis, OpenAI a diversifié ses partenariats un accord de 300 milliards de dollars avec Oracle pour le cloud, la construction de ses propres data centers, et désormais ce partenariat stratégique avec Nvidia.

Microsoft reste néanmoins un investisseur majeur, avec plus de 13 milliards de dollars investis depuis 2019. Mais, des tensions sont apparues autour de la fameuse “clause AGI”, qui pourrait limiter les bénéfices de Microsoft une fois que OpenAI atteindra une IA générale équivalente ou supérieure à l’intelligence humaine.

Un partenariat qui redessine la course à l’IA

Avec cet accord, OpenAI s’assure la puissance de calcul nécessaire pour poursuivre ses ambitions, tout en renforçant son indépendance vis-à-vis de Microsoft. De son côté, Nvidia s’impose plus que jamais comme l’infrastructure incontournable de l’IA mondiale.

Un mouvement stratégique qui pourrait bien accélérer la course vers la superintelligence artificielle, et bouleverser l’équilibre des forces dans l’écosystème technologique.