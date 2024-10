Raspberry Pi 5 : Boostez l’IA avec le nouvel AI HAT+ !

Raspberry Pi continue d’élargir son écosystème avec le lancement de l’add-on AI HAT+, offrant jusqu’à 26 tera-opérations par seconde (TOPS) pour les applications d’intelligence artificielle, en particulier celles axées sur la vision par ordinateur embarquée.

En effet, cet add-on est conçu pour prendre en charge des applications IA avancées, notamment le traitement d’images en temps réel et l’accélération des réseaux neuronaux, ce qui les rend adaptés à un large éventail d’utilisations.

Cet accessoire est une extension intéressante pour le Raspberry Pi 5, augmentant considérablement les capacités de la plateforme en matière d’IA.

Présentation de l’AI HAT+

L’AI HAT+ est essentiellement une carte M.2 HAT+ avec un module NPU (Neural Processing Unit) Halio intégré. Ce design s’inspire du Pi AI Kit précédemment lancé, qui comprenait une carte M.2 HAT+ et un module NPU Halio-8L amovible fournissant 13 TOPS de puissance de calcul.

L’AI HAT+ simplifie cela en soudant directement le NPU sur la carte, éliminant ainsi la nécessité de l’emplacement M.2. Cela rend non seulement l’installation plus simple, mais améliore également les performances thermiques, en particulier pour les tâches d’IA prolongées.

Pour améliorer encore les performances, le AI HAT+ passe automatiquement en mode PCIe Gen 3.0, optimisant la puissance de calcul pour les tâches exigeantes. Cette fonctionnalité est particulièrement avantageuse pour les applications nécessitant un débit de données élevé et une faible latence, telles que l’analyse vidéo en temps réel et les systèmes autonomes. L’intégration de la puce accélératrice Hailo directement sur le PCB principal simplifie la configuration et améliore la dissipation thermique, garantissant un fonctionnement stable même pendant les charges de travail intensives. Ce choix de conception souligne la capacité de l’appareil à gérer efficacement les applications d’IA exigeantes.

Principales caractéristiques

Deux versions disponibles : AI HAT+ Standard : Inclut le NPU Halio-8L avec 13 TOPS de performance.

AI HAT+ Avancé : Propose le NPU Halio-8 avec 26 TOPS, idéal pour le traitement simultané de plusieurs réseaux neuronaux. Optimisé pour l’IA et la vision par ordinateur : L’AI HAT+ est particulièrement adapté aux applications de vision par ordinateur. Les modèles pré-optimisés disponibles dans le Halio Model Zoo sont parfaits pour des tâches telles que la détection d’objets, la reconnaissance et la classification. Design simplifié : En supprimant l’emplacement M.2 et en intégrant le NPU, l’AI HAT+ est compact et facile à déployer, notamment pour les clients professionnels qui pourraient avoir besoin d’équiper plusieurs Raspberry Pi de NPU. Performance vs modularité : L’AI HAT+ offre des capacités d’IA impressionnantes, mais utilise l’interface PCIe 3.0 unique du Pi 5. Cela signifie qu’il faut choisir entre utiliser le NPU ou un SSD NVMe — vous ne pouvez pas utiliser les deux simultanément. Pour ceux qui veulent une flexibilité pour passer d’un NPU à un NVMe, le Pi AI Kit (avec un module NPU amovible) est peut-être une meilleure option.

Cas d’utilisation idéaux

Projets d’IA embarquée : Idéal pour les développeurs créant des dispositifs ou prototypes alimentés par l’IA dans des domaines comme la robotique, les caméras intelligentes ou l’automatisation.

Vision par ordinateur : De la reconnaissance faciale au suivi d’objets, l’AI HAT+ accélère ces tâches grâce à ses puissants NPU Halio.

Apprentissage automatique léger : Bien que l’AI HAT+ puisse exécuter des modèles légers de langage ou des algorithmes d’IA, il excelle particulièrement avec des modèles conçus pour des appareils à faible consommation d’énergie, en particulier dans les applications de vision.

Limites

Pas de NVMe avec l’AI HAT+ : Comme le Pi 5 ne prend en charge qu’une seule interface PCIe 3.0, vous devez choisir entre le NPU ou un SSD NVMe , ce qui limite les options de stockage si la performance IA est priorisée.

, ce qui limite les options de stockage si la performance IA est priorisée. Courbe d’apprentissage : Pour les nouveaux venus dans le domaine de l’IA ou de l’apprentissage automatique, la compilation et l’optimisation de modèles pour les NPU Halio du Pi peuvent nécessiter des connaissances avancées.

Prix et disponibilité

Modèle 13 TOPS : 76,13 euros

Modèle 26 TOPS : 120,50 euros

Pi AI Kit (pour plus de modularité) : 79,26 euros (inclut une carte M.2 HAT+ et un module NPU amovible de 13 TOPS)

Accessoires supplémentaires

La Pi AI Camera, disponible pour 79,16 euros, est un excellent complément pour les développeurs souhaitant construire des solutions basées sur la vision par ordinateur avec l’AI HAT+.

L’AI HAT+ pour Raspberry Pi représente un grand pas en avant pour les développeurs intéressés par les applications d’IA et de vision par ordinateur sur une plateforme embarquée à faible coût. Bien qu’il y ait quelques compromis, notamment en termes de modularité et d’options de stockage, les améliorations en termes de performances et de facilité d’utilisation en font une option attrayante pour les projets d’IA. Avec des options de 13 TOPS et 26 TOPS, les développeurs peuvent choisir le niveau de puissance d’IA qui correspond à leurs besoins.