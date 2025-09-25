Xiaomi 17 : des batteries géantes jusqu’à 7 500 mAh et recharge 100W

La présentation officielle des Xiaomi 17 approche à grands pas (30 septembre en Chine), et les dernières fuites laissent entrevoir un changement majeur : cette génération met le paquet sur l’autonomie.

Selon le leaker Panda Is Very Bald, Xiaomi aurait intégré certaines des plus grosses batteries jamais vues sur ses flagships.

Xiaomi 17 : Des capacités en forte hausse

Le Xiaomi 17 standard serait équipé d’une impressionnante batterie de 7 000 mAh, contre 5 400 mAh sur le Xiaomi 15 chinois. C’est une augmentation massive qui, combinée à l’efficacité du Snapdragon 8 Elite Gen 5, pourrait transformer l’endurance du modèle de base.

Le Xiaomi 17 Pro, plus compact, se contenterait de 6 300 mAh (contre 6 100 mAh sur le 15 Pro), tandis que le Xiaomi 17 Pro Max atteindrait un record avec 7 500 mAh — l’une des plus grandes batteries jamais vues sur un smartphone grand public.

Enfin, la fuite mentionne aussi une batterie de 6 800 mAh pour le futur Xiaomi 17 Ultra, bien au-dessus des 6 000 mAh de l’ancien 15 Ultra.

En plus de ces grosses capacités, toute la gamme profiterait de la charge rapide 100 W, une évolution par rapport aux 90W de la génération précédente. De quoi garantir non seulement une autonomie plus longue, mais aussi un plein d’énergie en un temps record.

Ce que cela change

Avec de telles capacités, Xiaomi vise clairement à se différencier dans un marché où les smartphones premium privilégient souvent la puissance brute et la photo. Reste à savoir si les gains apportés par ces énormes batteries ne seront pas contrebalancés par une consommation accrue du nouveau Snapdragon.

Avec des batteries de 7 000 à 7 500 mAh, la série Xiaomi 17 pourrait bien devenir la référence en matière d’endurance. Si les promesses de charge de 100W sont tenues, Xiaomi offrira aux utilisateurs une combinaison rare : autonomie record + recharge ultra-rapide.