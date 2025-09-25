Accueil » Google va fusionner Android et ChromeOS pour créer un OS PC : lancement prévu en 2026

L’une des annonces les plus marquantes du Snapdragon Summit 2025, organisé à Maui par Qualcomm, ne concerne pas uniquement les nouvelles puces… mais une refonte majeure de l’écosystème Google. Lors de la keynote, Cristiano Amon (PDG de Qualcomm) et Sameer Samat (VP chez Google en charge d’Android) ont confirmé une rumeur persistante : Google prépare la fusion d’Android et de ChromeOS en un nouveau système d’exploitation destiné aux ordinateurs portables.

La nouvelle a été lâchée presque incidemment, mais elle est lourde de conséquences pour l’avenir de l’informatique personnelle sous l’écosystème Google.

Une convergence inédite entre ChromeOS et Android

Sameer Samat a confirmé l’arrivée de ce nouvel OS pour 2026, en expliquant que Google allait « rebaser la technologie de ChromeOS sur Android ». Autrement dit, au lieu de faire coexister deux plateformes distinctes (ChromeOS pour les laptops, Android pour les tablettes et smartphones), Google veut désormais proposer un système unifié, basé sur Android, mais optimisé pour le PC.

L’objectif est double : accélérer l’intégration des fonctions d’intelligence artificielle sur les ordinateurs — là où Android progresse rapidement — et créer une synergie complète entre les smartphones, tablettes et laptops Android.

En d’autres termes, Google semble vouloir construire son propre équivalent de macOS/iOS/iPadOS, mais version Android.

C’est quelque chose qui nous enthousiasme vraiment pour l’année prochaine

Cette phrase prononcée par Samat à la fin de la keynote de Qualcomm marque l’engagement stratégique de Google. Et même si les détails restent flous pour l’instant, l’ambition est claire : proposer une expérience cohérente et fluide sur l’ensemble des appareils Android, en s’appuyant sur un OS capable de tirer pleinement parti des nouveaux SoC puissants pour PC.

La mention répétée de l’IA embarquée (notamment via les dernières puces Qualcomm Snapdragon X2 Elite) confirme que ce nouveau système visera à intégrer des assistants intelligents, des fonctions de personnalisation en temps réel, et une interface évolutive.

Qualcomm et Google, un partenariat stratégique pour un OS Android « PC-ready »

Même si Qualcomm n’a pas explicitement mentionné Google lors de l’annonce de ses nouvelles puces pour PC, la coïncidence est plus que parlante. Les Snapdragon X2 Elite et Elite Extreme ont été présentés comme les processeurs les plus efficaces du marché pour les PC Windows. Mais, il est désormais très probable qu’ils soient aussi les socles matériels du futur Android PC.

L’idée d’un Android reconfiguré pour ordinateur portable semble d’autant plus crédible que Google a déjà multiplié les efforts pour rendre Android plus adapté aux grands écrans : amélioration du multitâche, prise en charge du clavier/souris, nouvelles API pour la productivité, etc.

Que deviendra ChromeOS ?

Il ne s’agit pas d’un abandon pur et simple de ChromeOS. Google parle d’une « re-baseline » de la technologie, ce qui signifie probablement que l’expérience utilisateur ChromeOS (interface, sécurité, gestion cloud) sera préservée, mais qu’elle reposera désormais sur une base Android unifiée.

Ce changement permettrait à Google de mutualiser ses efforts de développement, d’offrir une meilleure compatibilité avec les apps Android, et de répondre aux attentes croissantes autour de l’IA générative embarquée dans les PC — un domaine où Android semble plus avancé que ChromeOS aujourd’hui.

Vers un Android universel pour smartphones, tablettes et PC

Avec cette fusion entre ChromeOS et Android, Google amorce un changement stratégique majeur. Dans un marché dominé par Windows et macOS, le géant de Mountain View veut proposer une alternative Android cohérente, puissante, et surtout axée sur l’intelligence artificielle et la connectivité fluide entre appareils.

Les premiers PC dotés de ce nouvel OS devraient arriver courant 2026, probablement en tandem avec les machines sous Snapdragon X2 Elite. Une chose est sûre : après des années de coexistence parfois confuse entre ChromeOS et Android, Google semble enfin prêt à unifier son écosystème autour d’une seule et même plateforme.