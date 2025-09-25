Accueil » GoPro dévoile MAX2, LIT HERO et Fluid Pro AI : des outils taillés pour les créateurs modernes

GoPro dévoile MAX2, LIT HERO et Fluid Pro AI : des outils taillés pour les créateurs modernes

GoPro revient en force avec trois nouveaux produits qui viennent enrichir son écosystème pour créateurs : la caméra MAX2, la compacte LIT HERO et le stabilisateur Fluid Pro AI.

À travers ces lancements, la marque confirme son ambition de couvrir tous les usages, du contenu lifestyle aux productions 360° professionnelles, en passant par l’enregistrement assisté par intelligence artificielle.

GoPro MAX2 : une nouvelle ère pour la vidéo 360° en 8K

La GoPro MAX2 s’impose comme la seule caméra 360 du marché à offrir une vraie capture en 8K, avec une résolution 21 % supérieure à la concurrence. Pensée pour les créateurs exigeants, elle intègre également un mode photo 360 à 29 mégapixels, un système audio 360° avec six micros, et des lentilles remplaçables en un geste.

Mais, c’est dans la profondeur de l’image que la MAX2 impressionne : prise en charge du 10-bit, encodage GP Log, colorimétrie étendue, et bitrate jusqu’à 300 Mbps avec le firmware GoPro Labs. Le tout est optimisé pour l’édition via l’app Quik, qui propose désormais du montage intelligent alimenté par IA, avec suivi d’objet et effets dynamiques adaptés aux contenus immersifs.

Son format compact, son étanchéité (jusqu’à 5 mètres), et sa compatibilité avec plus de 16 accessoires en font un outil aussi à l’aise sur un casque que monté sur un drone ou un véhicule.

GoPro LIT HERO : la capture lifestyle, même dans l’obscurité

Plus petite, plus légère, mais tout aussi performante, la LIT HERO se positionne comme une caméra du quotidien, idéale pour les créateurs de contenu urbains, sportifs ou explorateurs nocturnes. Son format mini de 93 grammes intègre un éclairage LED frontal, parfait pour filmer en basse lumière sans équipement additionnel.

Elle capture des vidéos jusqu’en 4K60, avec un mode slow motion 2x, et des photos prêtes pour les réseaux sociaux en 12 MP. Grâce à son objectif grand-angle, elle permet des prises de vues immersives au format 4:3, idéales pour les stories ou les reels.

Avec une autonomie dépassant les 100 minutes en enregistrement continu et une robustesse à toute épreuve, elle est prête pour toutes les aventures.

GoPro Fluid Pro AI : le stabilisateur qui pense à votre place

Pensé pour les vidéastes multi-caméras, le Fluid Pro AI est un stabilisateur 3 axes compatible avec les GoPro, smartphones et appareils photo compacts jusqu’à 400 grammes. Sa particularité ? Une détection automatique du sujet, qu’il soit face caméra ou de dos, grâce à l’intelligence artificielle embarquée.

Le gimbal ajuste la composition en temps réel, tandis que sa lumière intégrée corrige les expositions difficiles. Avec une autonomie annoncée de 18 heures, il peut aussi recharger vos appareils à la volée. C’est un outil tout-en-un pour vloggers, réalisateurs nomades ou utilisateurs de setup multi-sources.

Prix et disponibilité

Les trois produits seront disponibles exclusivement sur le site officiel de GoPro, avec une livraison prévue dès fin septembre pour la MAX2.

MAX2 : 519,99 euros – disponible à partir du 30 septembre

LIT HERO : 269,99 euros – disponible à partir du 21 octobre

Fluid Pro AI : 229,99 euros – disponible également à partir du 21 octobre

Une stratégie claire pour les créateurs de demain

Avec cette nouvelle gamme, GoPro consolide sa place dans un marché de plus en plus concurrentiel en misant sur la polyvalence, la qualité d’image et l’intelligence logicielle. Que vous soyez un professionnel de la vidéo immersive, un créateur urbain ou un amateur de plans fluides, il y a désormais un produit GoPro pensé pour vous.